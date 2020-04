Les médecins ont fait une nouvelle découverte sur le symptôme de coronavirus le plus étrange – .

Une nouvelle étude indique que la perte de l’odorat et du goût sont des symptômes qui sont plus susceptibles d’être associés à des cas moins graves d’une nouvelle infection à coronavirus.

L’étude indique que la déficience sensorielle devrait être une mesure de dépistage COVID-19 standard.

La bonne nouvelle est que les chercheurs ont également observé que les patients COVID-19 qui ont éprouvé les symptômes ont retrouvé leur odeur et leur goût dans les semaines qui ont suivi leur rétablissement.

Un diagnostic COVID-19 correct implique des tests car c’est la seule façon de prouver que le nouveau coronavirus est responsable des symptômes qu’un patient présente. La fièvre, la fatigue, la toux et les problèmes respiratoires sont les signes les plus courants de COVID-19, mais ils peuvent tous être rencontrés dans d’autres affections, y compris le rhume et la grippe courants. Au cours des dernières semaines, les médecins traitant des infections à coronavirus ont observé d’autres manifestations cliniques de la nouvelle maladie, mais tous les patients ne les présentent pas. Des signes neurologiques et cardiaques, des yeux rouges et même des réactions cutanées ont été rapportés après avoir contracté la maladie. Mais les symptômes les plus étranges du COVID-19 sont la perte de l’odeur et du goût, bien que les scientifiques aient déjà expliqué pourquoi cela se produit: le virus du SRAS-CoV-2 peut affecter des cellules spécifiques de la région olfactive du nez en route vers les poumons. Maintenant, une nouvelle étude nous donne plus de bonnes nouvelles sur ce symptôme COVID-19, à la fois pour diagnostiquer la maladie et pour la guérison.

«D’après notre étude, si vous avez une perte d’odeur et de goût, vous êtes plus de 10 fois plus susceptible d’avoir une infection par COVID-19 que d’autres causes d’infection. Le premier signe le plus courant d’une infection par COVID-19 reste la fièvre, mais la fatigue et la perte d’odeur et de goût suivent comme autres symptômes initiaux très courants », a déclaré Carol Yan, oto-rhino-laryngologiste et chirurgien de la tête et du cou d’UC San Diego Health, au UC San Diego News Center. «Nous savons que COVID-19 est un virus extrêmement contagieux. Cette étude confirme la nécessité d’être conscient de la perte d’odeur et de goût comme premiers signes de COVID-19. »

Les chercheurs de l’UC San Diego Health ont interrogé 1 480 patients présentant des symptômes pseudo-grippaux du 3 au 29 mars. 102 de ceux testés positifs pour le nouveau coronavirus et les autres testés négatifs. L’étude comprenait les réponses de 59 patients COVID-19 et 203 autres patients. La plupart des répondants étaient des personnes atteintes de formes bénignes de la maladie qui n’avaient pas besoin d’intubation ni même d’hospitalisation, ce qui est certainement une bonne nouvelle pour quiconque éprouve les symptômes. Cependant, l’identification de signes précoces comme celui-ci pourrait être essentielle pour contenir la propagation des infections.

La recherche indique que la perte d’odeur était profonde chez les personnes qui l’ont signalée. C’est là qu’interviennent les premières bonnes nouvelles concernant les symptômes, car Yan a déclaré que le taux de récupération de l’odorat et du goût était élevé et s’était produit deux à quatre semaines après l’infection initiale. Il y a quelques jours, un rapport indiquait que certains patients atteints de COVID-19 attendaient depuis des semaines le retour de l’odorat.

“Notre étude a non seulement montré que l’incidence élevée de l’odorat et du goût est spécifique à l’infection au COVID-19, mais nous avons heureusement également constaté que pour la majorité des gens, la récupération sensorielle était généralement rapide”, a déclaré le médecin. «Parmi les patients COVID-19 présentant une perte d’odeur, plus de 70% avaient signalé une amélioration de l’odorat au moment de l’enquête, et parmi ceux qui n’avaient pas signalé d’amélioration, beaucoup n’avaient été diagnostiqués que récemment.»

L’autre bonne nouvelle est que certains hôpitaux pourraient dépister ce symptôme pour tenter de détecter les cas de COVID-19 dès le début. UC San Diego Health inclut désormais la perte d’odeur et de goût comme critère de sélection pour les visiteurs et le personnel. Cela dit, tous les patients COVID-19 ne présenteront pas les symptômes. Fait intéressant, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant signalé un mal de gorge étaient souvent négatives.

Comme d’autres nouvelles études sur les coronavirus, cette recherche est encore limitée et pourrait nécessiter des développements supplémentaires. En fin de compte, la disponibilité généralisée des tests est la seule chose qui contribuera à réduire considérablement la transmission. L’étude complète est disponible sur ce lien.

Source de l’image: Martin Meissner / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.