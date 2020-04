Les médecins ont peut-être découvert un autre médicament contre les coronavirus qui sauve des vies – .

Un médecin des urgences de Seattle, âgé de 44 ans, a développé un cas potentiellement mortel de COVID-19 et a été sauvé à l’aide d’un médicament expérimental.

On pense que le médicament anti-inflammatoire Actemra a réduit la «tempête de cytokines» et amélioré la condition du patient coronavirus, qui a été libéré après près d’un mois à l’hôpital.

Le médicament a été utilisé en Chine et pourrait être testé sur plus de patients COVID-19.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La nature infectieuse du nouveau coronavirus va nous maintenir dans l’isolement pendant au moins quelques semaines de plus. La plupart des gens ne ressentiront des symptômes légers à modérés que s’ils attrapent COVID-19, et certains ne présenteront aucun symptôme. Mais les patients plus âgés, les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents et d’autres qui défient les statistiques liées à l’âge et à la santé connaîtront un cas plus grave, potentiellement mortel.

Parce qu’il n’y a pas de traitement, rien ne garantit que vous survivrez à la maladie une fois que des complications respiratoires apparaîtront, et l’accès à un ventilateur et à une oxygénothérapie ne suffit pas toujours à vaincre la maladie. Les médecins du monde entier ont essayé toutes sortes de remèdes en utilisant des médicaments conçus pour traiter d’autres conditions médicales. Celui dont vous avez probablement entendu parler est l’hydroxychloroquine / chloroquine, mais de nombreux autres médicaments moins connus sont également testés.

La dernière preuve anecdotique concerne un médecin des urgences qui a découvert par lui-même à quoi ressemble un cas grave de coronavirus. Le Dr Ryan Padgett du EvergreenHealth Medical Center à Seattle est l’une de ces exceptions à la règle en ce qui concerne la gravité du COVID-19.

Il est un homme de 6 pieds 3 pouces et 250 livres qui était une ancienne star du football – il a joué pour Northwestern au Rose Bowl de 1996. “M’inquiéter pour moi, en tant qu’homme en bonne santé de 44 ans, ne m’a même pas traversé l’esprit”, a déclaré Padgett au LA Times.

Le 12 mars, il est devenu patient dans son hôpital et a rapidement été mis sous ventilateur après avoir eu des difficultés à respirer. Ses poumons et ses reins ont commencé à défaillir cinq jours après cela, et son cœur était prêt à suivre. Les collègues de Padgett lui ont donné un jour ou deux pour vivre. C’est à ce moment-là qu’ils ont décidé de tester un traitement expérimental qui avait également été testé en Chine sur les patients COVID-19 les plus malades.

“Il s’agit d’une sauvegarde de type film, cela ne se produit pas souvent dans le monde réel”, a déclaré Padgett. «Je suis juste un heureux bénéficiaire de personnes qui ont dit:« Nous n’avons pas fini. Nous allons entrer dans un domaine expérimental pour essayer de vous sauver la vie. »»

Le patient a été transféré dans un autre hôpital, le centre médical suédois, car il avait besoin d’avoir accès à une machine ECMO qui peut aider les patients à respirer en oxygénant le sang à l’extérieur du corps. La machine seule ne suffisait pas. Padgett connaissait probablement une tempête de cytokines, un phénomène que les médecins qui traitent les patients COVID-19 tentent toujours de comprendre. Fondamentalement, la réponse du système immunitaire est si forte qu’elle retourne le corps contre lui-même, faisant plus de mal que de bien aux derniers stades de la maladie.

C’est à ce moment-là que les médecins ont essayé un médicament appelé Actemra, qui a été conçu pour la polyarthrite rhumatoïde, mais a été approuvé en 2017 pour traiter le même phénomène de tempête de cytokines qui peut apparaître chez les patients cancéreux. Après quatre jours sur le médicament et d’autres thérapies, les niveaux d’oxygène dans le sang se sont améliorés, et le 23 mars, Padgett a été retiré de la réanimation. Après quatre jours de plus, ils ont retiré son tube respiratoire et il est sorti de son coma sous sédation. Padgett a été libéré le 5 avril.

La même équipe a pu soigner une femme de 33 ans qui souffrait de sa propre tempête de cytokines en utilisant la même combinaison de médicaments.

Actemra peut ne pas sembler familier à beaucoup, mais le médicament a été présenté dans un récent article du Wall Street Journal sur les médicaments et vaccins COVID-19 que Pfizer développe. Actemra n’a été mentionné qu’une seule fois:

D’autres anti-inflammatoires, comme Actemra de Roche Holding, ont montré des signes de travail sur des patients atteints de coronavirus qui souffrent de problèmes respiratoires.

Le rapport du WSJ a également noté que le Xeljanz de Pfizer pourrait être une alternative pour les patients qui ne répondent pas à un médicament anti-inflammatoire comme Actemra de Roche. En d’autres termes, le cas de Padgett pourrait avoir connu une fin heureuse, mais tous les patients sévères qui pourraient être traités avec les mêmes médicaments connaîtront une guérison tout aussi miraculeuse. D’autres études seraient nécessaires pour trouver un combo de médicaments qui puisse guérir le COVID-19 et réduire le taux de mortalité.

Source de l’image: Lev Radin / Pacific Press / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.