Les médecins ont trouvé un patient atteint de coronavirus qui était contagieux pendant 49 jours – .

Un patient COVID-19 de Chine était infectieux pendant 49 jours après avoir été infecté par le nouveau coronavirus.

Le patient avait des symptômes bénins qui ont disparu en quelques jours, mais il a continué à être positif. Il était tout aussi contagieux que les patients COVID-19 qui ont connu des cas plus graves.

Le patient chronique a été testé négatif seulement après avoir reçu du plasma de survivants du COVID-19.

La nouvelle infection à coronavirus est largement stable, selon plusieurs chercheurs qui suivent les mutations pour évaluer la viabilité des vaccins. Plus un virus mute souvent, plus il est difficile à éradiquer. La grippe en est le meilleur exemple, car le virus mute rapidement, c’est pourquoi vous avez besoin d’un vaccin différent chaque année. Le virus COVID-19 subit également une mutation et les scientifiques ont pu observer une souche qui pourrait être plus difficile à guérir. Selon la nouvelle découverte, un patient en Chine a été très contagieux pendant pas moins de 49 jours consécutifs, ce qui est un record pour la maladie. Il n’a récupéré qu’après avoir été traité avec des anticorps prélevés sur un autre survivant.

Cette nouvelle souche mutée a une toxicité plus faible, mais une chance plus élevée d’infecter les autres. La maladie semble être «chronique» dans ces rares cas, selon les chercheurs. Plus de personnes susceptibles d’être infectées par le nouveau sous-type de coronavirus pourraient connaître ce type d’évolution et pourraient déclencher des épidémies locales supplémentaires.

Le patient qui a été testé positif à COVID-19 pendant 49 jours est un homme d’âge moyen qui a présenté des symptômes bénins. Il a apparemment formé un «équilibre dynamique» avec le coronavirus, selon une recherche publiée sous forme préimprimée dans Medrxiv.org, via South China Morning Post.

“Le virus et l’hôte peuvent même former une relation symbiotique”, ont expliqué les chercheurs. Le patient présentait une charge virale COVID-19 élevée, mais ses cellules immunitaires étaient stables.

Le patient avait une fièvre faible intermittente et n’a pas connu de toux ou d’essoufflement. L’imagerie CAT a montré des lésions dans les deux poumons, mais elles ont disparu après quelques jours. La température s’est dégagée quelques jours après avoir été admise à l’hôpital. Mais ses tests COVID-19 sont revenus positifs, montrant une charge virale élevée similaire à celle des personnes souffrant de cas graves. Cela suggère qu’il pourrait être tout aussi contagieux malgré l’absence de symptômes.

Les chercheurs ont déclaré que l’homme “peut avoir tendance à être un cas infecté chronique sans traitement transfusionnel”. Il a reçu du plasma d’un patient guéri. Deux jours plus tard, les écouvillons sont devenus négatifs.

À ce jour, il s’agit de la plus longue durée connue de «diffusion virale» pour un patient qui a survécu à COVID-19. Le record précédent était de 37 jours.

Une femme âgée avec des conditions préexistantes liées à l’homme était également infectée et présentait des symptômes modérés. Cependant, elle a récupéré plus rapidement et a eu un meilleur pronostic que les autres de son âge. C’était le seul résultat positif lié à l’homme qui était contagieux pendant 49 jours.

Les chercheurs pensent que de tels cas rares pourraient être dangereux pour d’autres personnes. Les patients COVID-19 qui pourraient être chroniques pourraient infecter les autres sans savoir qu’ils sont toujours contagieux. Les chercheurs disent qu’il n’est pas clair si les patients chroniques pourraient infecter des personnes par d’autres moyens, tels que la transmission sexuelle.

Plusieurs rapports indiquent que de nombreux patients ont été testés positifs une deuxième fois après avoir été guéris. On ne sait pas pourquoi cela peut se produire, mais certaines de ces personnes ont de nouveau été isolées. Ces patients ont été testés négatifs deux fois avant leur sortie, puis ils ont été positifs. De plus, il est difficile de savoir si de tels cas peuvent également être considérés comme des patients chroniques. Une différence est que l’homme d’âge moyen qui est resté positif pendant 49 jours n’a pas été négatif avant de recevoir la transfusion plasmatique.

