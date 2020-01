Les médecins viennent de découvrir une nouvelle bactérie «superbactérie» résistante aux médicaments – .

L’une des plus grandes craintes des médecins et des experts de la santé dans le monde est l’émergence constante de ce que l’on appelle des «superbactéries», ou des bactéries résistantes aux antibiotiques courants. Beaucoup sont déjà connus des scientifiques et la course aux armements microscopiques pour les battre est en cours. Maintenant, des chercheurs en Suède en ont identifié un autre, et il est venu directement d’un échantillon de patients qui a plus d’une demi-décennie.

La découverte de la nouvelle souche bactérienne résistante aux médicaments a été rapportée dans Frontiers In Microbiology, et même si ce n’est pas la fin du monde, ce n’est certainement pas une excellente nouvelle.

Lorsque les antibiotiques ont fait leur apparition il y a près d’un siècle, ils ont déclenché une révolution médicale. Malheureusement, au fil du temps, il est devenu clair que certaines bactéries mutaient leurs propres défenses contre les médicaments, forçant les scientifiques à développer de nouvelles versions des médicaments. Cette bataille de va-et-vient se poursuit encore aujourd’hui et les chercheurs sont constamment à la recherche de nouvelles souches de bactéries qui ont développé leurs propres défenses uniques contre les médicaments courants.

La bactérie nouvellement identifiée identifiée par des chercheurs en Suède a été prélevée sur un échantillon qui avait été prélevé chez un patient en 2014. Ce n’est que récemment qu’elle a été identifiée comme un nouveau genre de bactérie après un examen plus approfondi par des scientifiques de l’Université de Göteborg.

«Il s’agit d’un exemple clair de l’importance de pouvoir identifier les causes directes d’une infection. Si les bactéries sont identifiées avec précision, les médecins peuvent prescrire des antibiotiques spécifiques plutôt que de recourir à des antibiotiques à large spectre », a déclaré Francisco Salvà Serra, premier auteur de la recherche, dans un communiqué. «Les antibiotiques à large spectre favorisent le développement d’une résistance aux antibiotiques chez les bactéries, y compris celles qui causent des maladies. Par extension, cela réduit le potentiel de traitement des maladies infectieuses. »

La crainte ultime pour les scientifiques et les responsables de la santé serait la propagation d’une bactérie dangereuse qui est vraiment résistante à toutes les formes d’antibiotiques existantes. Certains soutiennent même que les médecins devraient faire de leur mieux pour éviter de prescrire des antibiotiques à moins que cela ne soit absolument nécessaire, car la surutilisation des médicaments est souvent blâmée pour l’émergence de bactéries résistantes aux médicaments.

