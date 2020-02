Les médicaments contre la dysfonction érectile transforment la vision des hommes en bleu – .

Si vous êtes un homme qui a traversé le processus quelque peu embarrassant de parler à votre médecin de votre manque de performance dans la chambre, vous espérez que demander de l’aide est le plus grand obstacle que vous devez surmonter. Pour certains, cependant, obtenir une prescription de Viagra ou de sa forme générique, le sildénafil, n’est que le début d’un nouvel ensemble de problèmes.

Dans un nouvel article de recherche publié dans Frontiers in Neurology, les cas de 17 hommes sont décrits. Les hommes étaient tous considérés comme globalement en bonne santé mais avaient eu des problèmes de dysfonction érectile et avaient reçu du sildénafil pour les aider.

Dans ces 17 cas, les hommes ont connu un large éventail de problèmes de vision qui ne sont pas typiques des patients prenant le médicament. Ces «perturbations visuelles» englobaient tout, de la sensibilité à la lumière à la «perception des couleurs perturbée», dans laquelle leur vision prenait une teinte bleuâtre globale. Les autres symptômes comprenaient des pupilles dilatées, un manque de concentration et une sensibilité au contraste.

Ces types d’effets secondaires ne sont pas inconnus, mais la gravité avec laquelle certains de ces hommes ont vécu les effets était préoccupante. En particulier, il a été noté que l’effet de la «vision bleue» dure quelque temps chez certains hommes, mais ces cas incluaient des patients qui ont déclaré une «vision très intense de couleur bleue avec une cécité de couleur rouge-verte» qui a persisté pendant au moins une période complète. jour, ce qui est beaucoup plus long que prévu.

La bonne nouvelle est que, dans le cas des 17 hommes, les «effets secondaires oculaires se sont spontanément résolus», selon le rapport. Les chercheurs suggèrent que les résultats indiquent un besoin pour les médecins de commencer les patients avec de très faibles doses de sildénafil afin de dépister les effets secondaires avant d’augmenter progressivement la dose au besoin.

Ces résultats soutiennent la pratique de commencer les patients sur une dose modeste de sildénafil pour ED et d’autres indications. De plus, ces résultats soutiennent davantage la notion selon laquelle une dose de 100 mg de sildénafil devrait être réservée aux patients qui n’ont pas obtenu de résultats satisfaisants avec une dose d’essai de 50 mg et qui n’ont pas ressenti une sensibilité accrue au médicament à la suite de la dose d’essai. .

Après tout, personne ne veut être bloqué en voyant du bleu.

