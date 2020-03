Les meilleures voitures du salon de l’automobile de Genève 2020 qui n’ont jamais été

Par une «abondance de prudence», une phrase que nous entendons beaucoup, le gouvernement suisse a mis fin au Salon international de l’automobile de Genève (GIMS). Comme nous sommes en 2020 et non en 1990, les nouvelles de l’émission ont quand même été diffusées alors que les constructeurs automobiles sont passés aux révélations vidéo au cours de la semaine dernière. Les intros de Genève se divisent en trois catégories: une large gamme de voitures grand public et haut de gamme du monde entier; beaucoup de véhicules électriques et certains hybrides rechargeables parce que l’Europe se déplace plus rapidement (gouvernements à coup sûr, acheteurs un peu moins) vers des sources d’énergie alternatives; et les voitures de 150 000 à 3 millions de dollars pour ceux qui débordent de pétrole et d’autres que les Américains, de loin, reniflent sous le nom d’Eurotrash.

Genève n’est pas n’importe quel salon de l’auto. Les années paires où il n’y a pas de salon de Francfort, c’est le salon automobile le plus important au monde. Et contrairement à Francfort, Détroit et Tokyo, il n’y a pas de parti pris local puisque la Suisse n’a pratiquement pas d’industrie automobile. Il a beaucoup de résidents et de visiteurs riches avec de l’argent à brûler. Voici notre vision de Genève 2020 virtuelle.

le Audi A3 2021 a fait ses débuts avec une présentation de la version Sportback, c’est-à-dire à hayon, qui sera expédiée plus tard cette année avec la berline A3. Il a un style plus audacieux et sera lourd sur la technologie avec une norme d’affichage de la pile centrale de 10,1 pouces, ceci sur un véhicule sous-compact d’environ 175 pouces de long. À une époque où certaines petites voitures grand public font 8 pouces en standard, c’est une façon de justifier un prix qui peut pousser dans les années quarante. Le tableau de bord est également numérique (surnommé Audi Virtual Cockpit), avec une version 12,3 pouces en option et offrant plus de modes d’affichage.

Les éditions internationales recevront de petits moteurs à essence et diesel turbocompressés. Les États-Unis obtiennent un plus gros turbo-quatre (essence) avec une boîte automatique à double embrayage à sept rapports. Les versions Sport S3 et RS3 viendront plus tard. Versions hybrides idem. La grande différence: les États-Unis auront à coup sûr une berline A3 mais probablement pas l’A3 Sportback. C’est parce que c’est une berline. Mais vous pourriez aussi l’appeler un petit SUV – dont beaucoup ont des lignes de toit arrière inclinées – et nous serions ravis d’acheter. Bien qu’à nos yeux, il ressemble principalement à un wagon, qui est un autre style de carrosserie que les Américains ne sont pas actuellement intéressés.

Le petit bien-aimé Fiat 500 Cinquecento (italien pour 500) – aimé pour son style et sa conduite sportive, moins pour sa fiabilité – a disparu en tant que voiture à moteur à combustion. De plus gros Fiats comme le moteur Fiat 500X, et le Cinquecento vont devenir un véhicule électrique à batterie. Une ancienne version s’appelait la 500e, mais maintenant que l’électrique est le seul moyen d’obtenir une Fiat 500, ce sera la Fiat 500 2021, non e.

Le nouvel EV 500 a doublé sa gamme. Fiat dit qu’il peut parcourir jusqu’à 199 miles (320 km) en utilisant une batterie de 42,0 kWh. Cela fait partie du test européen WLTP, qui signifie procédure mondiale harmonisée de test des véhicules légers. Harmonie ou non, les chiffres de l’EPA américaine sont inférieurs, peut-être 175 miles. Pour une voiture qui serait un excellent runabout urbain, 175 serait suffisant, mais les acheteurs américains aiment encore 250-300 miles. Pour cette raison, Fiat n’a pas encore dit si elle apportera la nouvelle 500 aux États-Unis. À l’heure actuelle, les ventes de véhicules électriques purs représentent moins de 1,5% du marché américain des véhicules, et la majorité de ces ventes appartiennent à Tesla, du moins actuellement.

le 2021 Golf GTI est repensé à l’intérieur et à l’extérieur. Il s’agit de la Golf à quatre portes la plus sportive des VW compactes (en fait, sous-compactes de 168 pouces de long). Voyons pourquoi de nombreuses personnes achètent des GTI: le moteur turbo-quatre de 2,0 litres passe de 228 à 245 ch et le couple de 258 à 276 livres-pied. La transmission standard est une boîte manuelle à six vitesses ou un dispositif antivol millénaire, comme le dit VW dans ses annonces – et une boîte automatique à double embrayage à sept vitesses est proposée.

VW a eu quelques années avec une fiabilité mitigée. C’est mieux. L’enquête de fiabilité la plus récente de Consumer Reports a VeeDub juste en moyenne. Et comme la fiabilité a augmenté avec le temps, VW est bien placé. Pourtant, comme VW travaille à la reconstruction des ventes, il n’apporte pas toutes les variations aux États-Unis. Pour l’instant, seule la Golf la plus sportive sera proposée, même si cette voiture, avec ses sièges droits, offre beaucoup de confort aux places arrière et de la capacité de bagages.

De combien de rappels avons-nous besoin pour comprendre ce qu’est une entreprise automobile mature Hyundai groupe est devenu? Il y a maintenant le Prophétie concept EVd utilisant le concept Sensuous Sportiness de Hyundai. L’effet est un Tesla Model 3 allongé et abaissé bien fait, avec de belles lignes courbes et quelques interruptions (telles que des rétroviseurs latéraux) dans le concept. Dans la vue arrière, il y a un spoiler qui rend hommage aux Porsche 911. A l’intérieur du cockpit, la direction se ferait par joystick, du moins sur le concept.

La propulsion, si le concept devait arriver sur le marché, serait uniquement électrique, et Hyundai promet d’avoir 44 véhicules électrifiés d’ici 2025. Selon Hyundai, «L’espérance est de vendre plus de 670 000 véhicules électriques à batterie et à pile à combustible par an d’ici là. [2025], et d’être positionné parmi les trois premiers fournisseurs de véhicules électriques au monde. »

le BMW i4 Concept est le cheval de trait pour un véhicule électrique de la série 3 fin 2021 / début 2020. C’est une avancée plus proche de la production du coupé Concept 4 du Salon de Francfort de l’automne dernier. (Voir, avec tous les salons de l’automobile, parfois vous avez plus d’un concept, plus la voiture d’expédition finale, et vous avez de nouveaux à trois spectacles.) Ce sera une centrale électrique, avec 530 ch et un sous-4 secondes 0-60 mph temps.

La plage est en évolution, ou plutôt les cycles de test concurrents du monde ne sont pas synchronisés. Le chiffre WLTP indique 600 km ou 373 miles. Mais BMW dit que lors des tests EPA, la portée sera probablement au milieu des années 200. La longueur est indiquée à 189 pouces, soit 3 pouces de plus que la berline de la série 3. Basé sur l’évolution de la convention de dénomination de BMW, 4 dans le nom signifie 4 Series signifie la version coupé de la Série 3, et quatre portes en font une Série 4 Gran Coupé. Nous pensons que la plupart des acheteurs n’ont pas besoin de 300 miles d’autonomie la plupart du temps. Mais essayez de dire cela à quelqu’un qui fait du shopping croisé sur la Tesla Model 3 qui offre deux options: 250 miles (portée standard) ou 322 miles (longue portée). Alors que Tesla est la référence de l’industrie en matière d’efficacité de la batterie, de longue portée et de fidèles partisans qui font honte à Bernie Bros, BMW est le leader de la télématique dans le cockpit et ces dernières années, les constructeurs automobiles allemands haut de gamme ont développé une réputation de voitures très fiables (Porsche, Audi et BMW; Mercedes-Benz est un peu en dessous de la moyenne actuellement).

le Fisker Ocean SUV a fait ses débuts européens (virtuels) au salon non genevois, reprenant une partie de ce que l’industrie a vu à Las Vegas au CES 2020. Il est «le véhicule le plus durable du monde» avec un intérieur végétalien, propose un toit solaire totalisant 1 000 miles par an d’autonomie (c’est-à-dire 3 miles par jour) sous des climats ensoleillés, et Fisker préférerait louer l’Océan plutôt que de vendre ce SUV compact (183 pouces): 379 $ par mois avec 3000 $ d’acompte.

Les fanatiques de la sécurité peuvent paniquer, mais Fisker dit qu’il y aura un affichage tête haute avec le mode karaoké, ce qui signifie que les paroles des chansons seront projetées à la base du pare-brise pour que vous puissiez chanter. Le défi de Fisker est que la société arrivera sur le marché avec de nombreux autres véhicules électriques de fournisseurs ayant de longs pedigrees. Mais ensuite, Tesla n’était qu’une start-up aussi, et il n’y a pas longtemps.

Certains Bugatti les clients avaient une plainte. Pas le prix de 3 millions de dollars. (Payer ce genre d’argent prouve que vous êtes un joueur.) Ce n’était pas non plus la vitesse de pointe bien supérieure à 200 miles par heure. C’était plutôt le sentiment que la voiture n’était pas à 100% confortable à conduire à grande vitesse. Vient maintenant le Chiron Pur Sport.

Le Pur Sport est plus léger, mais il a également un becquet de six pieds de large pour planter la voiture à ses vitesses incroyablement élevées. Le moteur reste le même: 16 cylindres, quad-turbos et 1 500 chevaux. Le compromis est que la vitesse maximale d’environ 235 mph a été réduite à 217 mph. Le prix sera de 3,3 millions de dollars et 65 seront construits.

