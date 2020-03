Les meilleurs conseils d’ExtremeTech pour travailler à domicile

À moins que votre entreprise n’ait déjà une politique de travail à domicile, la réponse à la propagation de COVID-19 peut être la première fois que vous l’essayez. Chez ExtremeTech, nous sommes une opération entièrement virtuelle, donc nous travaillons tous à partir de chez nous et depuis plusieurs années. Nous avons toujours accès aux ressources de l’entreprise, mais les visites au siège sont rares. Il existe de nombreux guides génériques pour travailler à domicile, mais la plupart d’entre eux ne donnent pas beaucoup de conseils sur les aspects techniques. Nous avons donc rassemblé nos têtes, virtuellement, et assemblé certains de nos meilleurs conseils pour vous.

Mesurez votre bande passante

La plupart des ménages n’utilisent pas leur connexion Internet pour quelque chose de plus stressant que de diffuser Netflix. Donc, vous n’avez peut-être pas prêté beaucoup d’attention à votre vitesse de téléchargement ou à vos limites de bande passante. Vous n’avez probablement pas non plus accordé beaucoup d’attention à la taille des bases de données, des bibliothèques d’images ou d’autres ressources que vous utilisez lorsque vous travaillez. Maintenant, vous devrez effectuer les mêmes tâches sur votre FAI, vous voudrez donc faire le calcul pour voir si votre connexion tiendra le coup. Si ce n’est pas le cas, alors, si cela est autorisé, envisagez de télécharger des ressources importantes sur un ordinateur portable ou un lecteur portable avant d’essayer de travailler à domicile. Il en va de même pour les grandes sources d’informations publiques auxquelles vous devez accéder régulièrement.

Sur une note connexe, prévoyez suffisamment de temps pour télécharger et télécharger les ressources dont vous avez besoin. La connexion Internet la plus rapide que je puisse obtenir pour mon bureau à domicile n’offre qu’une vitesse de téléchargement d’environ 10 Mbps. Mais si j’écris un article qui utilise des exemples de vidéos 4K ou que je termine un projet pour certains de mes clients de photographie commerciale, je dois souvent télécharger de nombreux gigaoctets d’images et de vidéos. Cela peut littéralement prendre des heures. Je dois donc me rappeler de commencer beaucoup plus tôt que si je téléchargeais depuis un FAI à grande vitesse dans un bureau.

Sauvegardez votre travail

Quelques fois par an, je reçois une histoire sanglante d’un ami qui a accidentellement supprimé un produit de travail de son ordinateur portable ou de son ordinateur sans sauvegarde adéquate. Donc, à moins que vous ne soyez toujours connecté à vos systèmes de travail habituels lorsque vous travaillez à domicile, vous devrez vous assurer que vous disposez d’un système de sauvegarde robuste pour tout travail que vous effectuez. De même, assurez-vous et vérifiez les paramètres d’enregistrement automatique sur vos outils de productivité. Même si vous travaillez connecté, les FAI grand public sont connus pour les pannes intermittentes. Cela peut entraîner la perte de tout ce sur quoi vous travailliez.

Conseil du personnel ET: Même si nous utilisons un système géré de manière centralisée pour publier tous nos articles, au moins la moitié du personnel ET fait tout son travail de composition initial hors ligne pour réduire le risque de perte si quelque chose ne va pas dans leur connexion au CMS pendant qu’ils sont l’écriture et les versions sauvegardées ne sont pas suffisantes pour restaurer tout ce qu’elles ont fait. Vous pouvez voir les différents systèmes que nous mettons en œuvre dans l’article que nous avons fait pour la Journée mondiale de la sauvegarde.

Exécutez à sec votre logiciel de réunion à distance

Je participe à de nombreuses conférences de presse virtuelles et réunions à distance avec diverses entreprises. J’ai donc pu découvrir les avantages et les inconvénients de plus d’une douzaine de systèmes de conférence téléphonique et de téléconférence différents. Chacun a ses forces et ses faiblesses, et aucun n’est infaillible. Ils ont également différentes manières de gérer votre microphone, haut-parleur et appareil photo par défaut. Donc, avant d’essayer de prendre un appel important ou d’organiser une réunion importante à la maison, rendez-vous service et exécutez à sec quel que soit l’outil que vous utiliserez. Même si vous utilisez un outil standard comme Skype, vous devez vous assurer d’avoir la bonne adresse pour tous vos contacts avant la dernière minute.

Conseil du personnel ET: Si vous n’utilisez pas un service comme Skype très souvent, profitez de leur outil d’appel test avant tout appel important. Même si cela a fonctionné très bien il y a une semaine, vous avez peut-être changé certains paramètres, ou échangé des cartes vidéo, ou ajouté un appareil photo depuis la dernière fois. Certes, nous sommes particulièrement sensibles à cela en tant que journalistes technologiques, car nous reconfigurons constamment nos systèmes au fur et à mesure que nous examinons les produits.

Créer une structure et un calendrier

Avoir quelque chose d’un calendrier pour votre journée – même si c’est aussi simple qu’un moment pour le déjeuner et peut-être une promenade ou un entraînement – peut aider à briser ce qui autrement peut être un bloc de temps assez monotone. Personnellement, je cuisine habituellement le dîner pour notre famille (en grande partie pendant le temps que je faisais pour me rendre à la maison depuis le bureau), mais j’utilise de petites pauses pendant la journée pour préparer des portions du repas, ou pour que les repas à long délai commencent à cuire.

En lien avec cela, la sagesse commune est d’avoir un espace séparé où vous faites votre travail. Bien sûr, tout le monde n’a pas ce luxe. Mais, comme l’a souligné Ryan, vous pouvez avoir une heure et un lieu fixes où vous travaillez tous les jours et accomplir la même chose. Joel ajoute que si vous pouvez avoir un autre ordinateur que vous utilisez pour le travail, cela aide également à empêcher votre vie professionnelle de saigner dans votre vie personnelle, et vice versa.

Le travail à domicile ne signifie pas que vous êtes le coureur de courses du quartier

Sur la base de l’expérience, attendez-vous à ce que ceux qui le transportent encore chaque jour dans un bureau considèrent votre nouvelle «liberté» comme une excuse pour vous demander de faire des choses qu’ils ne peuvent pas prendre le temps de faire pour eux-mêmes. Bien sûr, il est plus facile d’aider un ami qui a besoin de quelqu’un à la maison pour recevoir un accouchement, mais vous travaillez toujours, alors soyez judicieux.

Slack est maintenant votre refroidisseur d’eau et votre cafétéria

Non, Slack ou Teams ne vous donneront pas de nourriture gratuite comme la cafétéria typique des entreprises technologiques, mais lorsque vous travaillez à domicile, ils peuvent remplacer certaines des interactions sociales en personne auxquelles vous êtes habitué. au bureau. Ainsi, même si votre utilisation habituelle des outils de partage d’informations est limitée et sérieuse, lorsque tout le monde travaille à domicile, il est utile de les utiliser pour se détendre et rester en contact socialement. Lorsque vous manquez d’idées, vous pouvez toujours vous relancer à Slackbot. Nous le faisons certainement.

En parlant de communication, Ryan souligne que le fait d’être hors de vue rend particulièrement important que vous soyez fiable pour terminer vos projets à temps. Si vous rencontrez des problèmes, assurez-vous de communiquer tôt et souvent – car vos collègues ne recevront pas les mises à jour informelles typiques qu’ils pourraient sinon en se promenant devant votre bureau.

Big Brother peut regarder

De nombreux nouveaux employés à domicile en Chine découvrent à la dure comment leurs employeurs connaissent un peu leurs habitudes en ligne, même lorsqu’ils ne travaillent pas au bureau. Bien que je ne pense pas que la plupart des entreprises soient si espiègles, si vous utilisez un ordinateur professionnel ou que vous vous connectez via un VPN professionnel, il est probablement préférable de supposer que votre patron pourrait bien savoir combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. médias ou jeux.

Notre équipe chez ET est divisée sur la question de savoir s’il est important de s’habiller lorsque vous travaillez à domicile, mais j’ai presque craché mon café ce matin lorsque j’ai lu dans le Washington Post que certaines entreprises en Chine planifiaient des appels vidéo le matin pour s’assurer que leur les employés n’étaient pas encore en pyjama.

Le travail à domicile est certainement une bénédiction mitigée. Ne pas avoir à se déplacer est génial, mais les communications peuvent être délicates et les interactions sociales sont moins nombreuses et généralement virtuelles. Si vous vous sentez isolé, vous pouvez travailler dans un café ou un autre espace public à proximité. De toute évidence, vous devez penser à quel sens cela fait compte tenu de la situation sanitaire actuelle, mais j’ai remarqué que le café / les espaces de travail ici dans la Silicon Valley, comme Coffeebar, sont encore plus encombrés que d’habitude cette semaine, donc je soupçonne un certain nombre de de nouveaux «travailleurs à domicile» y travaillent à la place.

[Image Credit: David Cardinal]

