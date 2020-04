Les meilleurs processeurs jamais créés

Nous avons déjà couvert les pires processeurs jamais construits, il nous a donc semblé temps de faire volte-face et de parler des meilleurs. La question, bien sûr, est de savoir comment définir le «meilleur»?

Pour être admissible à cet article, un processeur devait faire plus que simplement introduire de nouvelles fonctionnalités importantes ou prendre en charge un nouveau jeu d’instructions. Le Pentium Pro, par exemple, était une puce très importante. Il a lancé des fonctionnalités encore utilisées aujourd’hui et a démontré que l’exécution dans le désordre et la traduction micro-op étaient des techniques viables pour les processeurs haut de gamme de nouvelle génération. En même temps, cependant, le Pentium Pro avait des problèmes. Il était lent lors de l’exécution de code 16 bits et ses performances FPU n’étaient que d’environ la moitié des cœurs RISC comparables à l’époque. Le Pentium Pro était un cœur de processeur très important, en d’autres termes – mais il ne répond pas à nos critères lors de la liste des meilleurs cœurs de processeur jamais inventés.

Pour voir quels cœurs se mesurent, consultez le diaporama ci-dessous. Nous avons jeté un regard large sur l’industrie au cours des 40 dernières années, avec les processeurs mobiles, serveurs et de bureau tous représentés. Nos sélections étaient basées sur une variété de facteurs, y compris l’ensemble de fonctionnalités, l’impact sur le marché, la force totale du produit et les performances à long terme.

Intel Celeron 300A

Le Celeron 300A était l’un des plus grands CPU passionnés de tous les temps. Les overclockeurs ont rapidement réalisé que la puce, qui se vendait 180 $, pouvait régulièrement être overclockée à 450 MHz. À cette vitesse, il pourrait égaler ou surpasser le Pentium II 450 MHz, qui s’est vendu à 655 $. De plus, lorsqu’il est associé à la carte mère double cœur Abit BP6, un passionné pourrait exécuter deux cœurs de processeur pour moins que le prix d’un seul Pentium II haut de gamme. Intel a empêché cela dans les modèles Celeron ultérieurs et les faibles vitesses de bus handicaperaient les puces ultérieures, mais le Celeron 300A était extrêmement bien positionné.

MOS 6502

Le MOS 6502 a été essentiel à la révolution informatique domestique qui a commencé au milieu des années 1970. Il alimentait les NES d’origine, le Commodore VIC-20, les Atari 400 et 800 et Atari 2600, ainsi que deux machines mineures dont vous avez peut-être entendu parler – l’Apple I et l’Apple II. Le célèbre Commodore 64 était propulsé par son descendant direct, le 6510. Bien moins cher que les processeurs concurrents, le MOS 6502 a révolutionné l’abordabilité au début de l’ère informatique.

AMD Duron 600

L’architecture K7 d’AMD a mis l’entreprise sur la carte en tant que concurrent d’Intel, mais c’est le Duron 600, en 2000, qui a vraiment mis les vis à Intel. Le grand L1 (128K) du CPU compensait un petit L2 de 64K. Si un crayon était utilisé pour déverrouiller le multiplicateur de CPU et verrouiller la puce sur un vCore de 1,85 V, la puce pourrait démarrer à des vitesses FSB pouvant atteindre 190 MHz si une SDRAM haute vitesse était utilisée. Un Duron 600 overclocké pourrait régulièrement atteindre 950 MHz-1 GHz, anéantir le Celeron et pourrait même défier le Pentium III à une fraction de son prix.

BAE RAD750

Le BAE RAD750, construit pour la première fois en 2001, est une version durcie aux radiations du cœur du processeur PowerPC 750. C’est sur cette liste pour la façon dont il a permis notre exploration du cosmos. Le Mars Reconnaissance Orbiter, le Lunar Reconnaissance Orbiter, le télescope spatial Kepler, la sonde Jupiter Juno et les sondes Mars Curiosity et InSight utilisent tous le RAD750. De nombreuses puces nous facilitent la vie sur Terre, mais seules quelques conceptions ont touché la surface d’autres planètes.

Intel Core 2 Quad Q6600

Il y avait beaucoup de bons processeurs Core 2 Duo, mais le premier quad-core d’Intel était l’un de ses produits les plus anciens et les plus populaires. Le Q6600 était dans une position relativement favorable en termes de fonctionnalités et de performances, avec certaines capacités de VM professionnelles Intel autrement restreintes et la prise en charge de quatre cœurs à la moitié du prix du Core 2 Extreme QX6700. Les overclockeurs pourraient pousser la puce d’une base de 2,4 GHz à bien au-dessus de 3 GHz avec le pas G0. De tous les processeurs C2D lancés par Intel, le Q6600 était la meilleure partie globale, atteignant un mélange presque parfait de prix, de performances, de fonctionnalités et de capacité d’overclocking.

Intel Core i7-2600K

Intel a lancé beaucoup de bons CPU Core, du Nehalem original au Core i7-8700K. Le 2600K, cependant, est arrivé à un moment unique pour l’entreprise. Le Bulldozer d’AMD avait raté. Le marché des PC avait à peine commencé à s’effondrer. Le 2600K avait une grande marge d’overclocking et de solides performances à un seul fil – il y a une raison pour laquelle c’était un processeur difficile pour Intel de convaincre les consommateurs de passer.

AMD Opteron 275

L’AMD Opteron 275 et l’Athlon 64 X2 4800+ étaient essentiellement la même puce (l’Opteron cadencé légèrement plus bas, à 2200 MHz). La variante serveur obtient le feu vert de notre liste des meilleurs processeurs pour une raison énorme: elle a fourni des performances quadricœurs absolument écrasantes sur les cartes mères qui également avait des emplacements AGP. Jusqu’à l’avènement des processeurs double cœur, il n’y avait pas de cartes mères ATX ou même EATX avec quatre sockets et AGP. Ce n’était pas physiquement possible. Les cartes mères à quatre connecteurs étaient très chères, tandis que les cartes à deux connecteurs étaient beaucoup moins chères. L’Opteron 275 a rendu possibles pour la première fois des postes de travail quadricœurs avec des graphismes haut de gamme et a offert des performances nettement meilleures que les Xeons équivalents d’Intel à l’époque.

ARM Cortex-A9

Le Cortex-A9 était le deuxième processeur de la famille Cortex haut de gamme d’ARM, mais sans doute le premier processeur mobile à montrer de quoi les smartphones modernes étaient vraiment capables. La combinaison d’un IPC plus élevé, de deux cœurs et de fréquences plus élevées par rapport au Cortex-A8 a fait de l’A9 une puce populaire pour un certain nombre d’appareils haut de gamme, y compris l’iPhone 4S d’Apple. Quand Intel a voulu commercialiser ses téléphones Medfield, le Cortex-A9 était le produit concurrent contre lequel ils devaient se positionner. ARM continue de lancer des processeurs mobiles réputés, mais le Cortex-A9 mérite le mérite d’avoir lancé l’aube d’une nouvelle ère de smartphone avec style.

Intel Banias (Pentium M)

Les Banias d’Intel (alias Pentium M, alias Centrino) ont résolu un problème critique pour Intel au début des années 2000: le P4 n’était absolument pas un CPU mobile. Pour résoudre ce problème, Intel a créé une nouvelle architecture de processeur basée principalement sur la microarchitecture P6 (Pentium 3), avec quelques améliorations stratégiques de l’ADN de Netburst. Le résultat a été un processeur rapide et économe en énergie qu’Intel a intégré dans une nouvelle poussée autour des réseaux mobiles et de la marque Centrino. Les ordinateurs portables de marque Centrino se sont extrêmement bien vendus et Banias est devenu le premier d’une série de processeurs qui évolueraient en Core 2 Duo, Nehalem et, éventuellement, Coffee Lake. Banias remporte un clin d’œil pour son impact sur le marché des ordinateurs portables, le succès global du programme Centrino et ses excellentes performances.

Qualcomm Snapdragon 800

Le Snapdragon 800 de Qualcomm était le joueur dominant dans les performances mobiles globales et a propulsé un grand nombre de combinés haut de gamme pratiquement dès le lancement. Si nous nous étendons un peu pour inclure le Snapdragon 805, les appareils de cette époque repoussaient les limites de la LTE et des performances des smartphones, avec des écrans plus grands, des résolutions plus élevées et une technologie de caméra qui s’améliore rapidement. Les performances de mise en réseau du Snapdragon 800 étaient bien meilleures que celles des appareils LTE de la génération précédente.

Apple A9

Apple a mené le peloton sur les performances du processeur ARM à un seul thread pendant des années, mais choisir un seul SoC était délicat. Je me suis installé sur l’A9 pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’était objectivement un grand interprète – l’iPad Pro en 2015 a utilisé un dérivé de ce SoC, l’A9X, pour défier Intel et Core M. Cela n’a pas empêché Apple de le mettre à l’échelle dans son iPhone SE diminutif, qui a montré la la flexibilité du design. L’iPhone 6S ne se vendait pas aussi bien que l’iPhone 6, mais il était beaucoup mieux fabriqué que cet appareil et ne souffrait pas de la soi-disant «Touch Disease» qui affligeait l’iPhone 6 Plus.

Mentions honorables

Écrire une liste des «meilleurs processeurs» signifie que, inévitablement, beaucoup de très bons processeurs vont être exclus de la liste. Les processeurs comme Intel 8086 ou Motorola 68000 sont souvent des articles réguliers comme celui-ci, en raison de la façon dont ils ont transformé l’industrie informatique (lancement du PC IBM dans un cas et lancement du Macintosh ainsi que de l’Atari ST et du Commodore Amiga dans l’autre) . Nous abordons de nombreuses puces Intel plus en détail dans notre histoire des produits Intel, première et deuxième parties.

Les mentions honorables pour les excellentes puces qui ne figuraient pas tout à fait dans notre liste incluraient l’Intel 4004 d’origine, le Pentium Pro, le Pentium III, le Pentium 4 Northwood d’Intel, le K7 d’origine d’AMD et des processeurs comme le Core i7-8700K. Les récentes parties Ryzen 3 d’AMD sont également des prétendants potentiels à cette liste, mais je ne suis pas à l’aise de nommer de tels arrivages récents dans la liste des «meilleurs jamais». Pas encore tout à fait. Mais l’impact sur le marché de Ryzen ne peut être nié – les processeurs et Threadrippers Ryzen de troisième génération ont redéfini les performances dans ce segment de marché. Intel a réduit ses prix dans les familles Xeon et Cascade Lake et a considérablement amélioré sa proposition de valeur. Ce sont tous des facteurs qui positionnent bien Ryzen dans les comparaisons futures, en ce qui concerne l’inclusion sur ma liste personnelle des «meilleurs jamais».

Si je devais nommer un seul «meilleur processeur», j’opterais pour l’Opteron 275. Voici mon raisonnement: avant le lancement des processeurs double cœur, il n’était pas possible d’avoir à la fois une carte mère à quatre sockets et un emplacement AGP / PCIe. Les cartes à quatre connecteurs ne les comportaient tout simplement pas. Ces cartes étaient également assez chères – des milliers de dollars, IIRC, et alors que les premières cartes Tyan pour AMD étaient également chères, à 500 $ – 800 $ (encore IIRC), elles étaient beaucoup moins qu’une carte mère à quatre connecteurs – et elles étaient livrées avec des fonctionnalités comme PCIe. D’un coup, AMD avait rendu beaucoup plus de puissance de calcul disponible que jamais et l’a fait tout en ajoutant simultanément un support graphique. En termes d’impact sur le marché et de réduction absolue des coûts, j’ai toujours pensé que l’Opteron 275 méritait une place spéciale dans l’histoire.

Maintenant lis: