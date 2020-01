Les militaires américains escortent des centaines d’Américains en provenance de Chine alors que les craintes de coronavirus se propagent – .

Alors que le coronavirus mortel continue de se propager dans certaines parties de la Chine, les étrangers qui voyagent dans la région font de leur mieux pour en sortir. Comme cela a été rapporté hier, environ 1 000 Américains dans la région de Wuhan attendaient désespérément que le gouvernement américain organise le transport pour qu’ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité.

Maintenant, comme le rapporte CNN, environ 200 de ces passagers américains impatients étaient à bord d’un vol affrété en provenance de Chine vers une base militaire dans le sud de la Californie. Les passagers seront examinés et surveillés pour détecter les symptômes afin de s’assurer qu’aucun cas de virus ne passe sous le radar avant que les passagers ne soient autorisés à reprendre leur vie quotidienne.

Comme le rapporte CNN, le vol a décollé de Wuhan, où l’on pense que l’épidémie actuelle de coronavirus est originaire. Les responsables de la santé ont limité la source à un marché de fruits de mer, bien qu’ils ne sachent pas quel animal était responsable de la ou des infections initiales.

Au début, le virus semblait se limiter à la transmission de l’animal à l’homme, ce qui aurait facilité son contrôle. Malheureusement, des semaines après sa découverte originale, des scientifiques en Chine ont confirmé que le virus était en effet capable de sauter entre les humains. Encore plus effrayant, le virus peut se propager même lorsqu’une personne ne présente aucun symptôme, ce qui rend son dépistage très difficile, car même des personnes apparemment en bonne santé pourraient être porteuses et propager le virus.

Selon les dernières estimations, un total de 132 personnes sont décédées des suites de l’épidémie et au moins 6 000 en Chine sont confirmées infectées. Le virus s’est déjà propagé aux pays voisins et même aux États-Unis, où une poignée de cas confirmés ont été enregistrés.

Les médecins continuent de travailler sur un vaccin, tandis que les responsables de la santé instaurent des blocages de plus en plus drastiques dans les zones où le virus risque de se propager à travers une population plus importante.

