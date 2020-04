Les modélisateurs de coronavirus révisent les dates pour faciliter les arrêts d’état – .

Les dates prévues pour assouplir les politiques de distanciation sociale ont glissé plus tard, en moyenne, depuis la projection de vendredi. Cliquez sur l’image pour une version agrandie. (Institute for Health Metrics and Evaluation Graphic)

Les dernières projections informatiques de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington fournissent une double dose de découragement quant à l’évolution de l’épidémie de coronavirus, en particulier pour les habitants de l’Institut.

L’évaluation d’aujourd’hui estime que les conditions pourraient être acceptables pour que l’État de Washington assouplisse ses restrictions relatives au logement à domicile le 26 mai – soit huit jours plus tard que l’estimation de vendredi. De plus, cette évaluation suppose que les responsables de la santé publique disposeront de ressources adéquates pour tester les patients, effectuer la recherche des contacts et isoler ceux qui deviennent infectés – ce qui n’est pas assuré.

L’autre mot décourageant est que le nombre prévu de morts aux États-Unis jusqu’au 4 août a été augmenté, passant de 60308 à 65976. Il y a un large intervalle d’incertitude à ce chiffre: l’institut dit qu’il pourrait finir aussi bas que 45.375 ou aussi haut que 124.120.

Les épidémiologistes de l’IHME ont basé leurs prévisions de «seuil» de relâchement des restrictions sur la date à laquelle le modèle suggère que le taux de nouvelles infections quotidiennes tomberait en dessous de 1 par million d’habitants dans un État donné. Ils ont reconnu que les dates sont en moyenne plus tardives qu’elles ne l’étaient vendredi.

“Le principal moteur de ces prévisions ultérieures est l’augmentation du nombre de décès signalés depuis la dernière publication, ainsi que les prévisions de pics épidémiques plus longs (et plus plats) pour plusieurs États”, ont-ils écrit dans le rapport de situation d’aujourd’hui.

Le premier État à atteindre sa date limite est le Montana, le 1er mai. Le dernier État sur la liste est juste à côté: le Dakota du Nord a une date limite prévue du 12 juillet.

Comme tout modèle informatique, les projections de l’IHME font beaucoup d’hypothèses sur l’étendue des commandes d’abris à domicile et leur degré de suivi. “Ces projections pourraient changer à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles ou que différentes politiques sont mises en œuvre”, a déclaré l’institut.

Si certains États assouplissent leurs restrictions avant la date limite, cela modifierait vraisemblablement les évaluations du modèle pour le nombre éventuel de cas et de décès – et probablement pas dans le bon sens.

Certains experts ont critiqué les méthodes et les modèles de l’IHME, se plaignant que les projections varient trop largement d’une semaine à l’autre et risquent de laisser les décideurs confus ou complaisants. Le directeur de l’institut, Christopher Murray, a reconnu la semaine dernière que les projections étaient susceptibles de changer plus tôt ou plus tard selon les données.

«Au fur et à mesure que la qualité et la quantité de nos données augmenteront, nous proposerons aux décideurs une vision affinée du cours de la pandémie», a déclaré Murray.

Pour mémoire, la modélisation actuelle prévoit 779 décès au total dans l’État de Washington en raison du COVID-19 au 4 août, contre 23 741 décès à New York et 65 976 décès dans le pays. Le traqueur de coronavirus de l’Université Johns Hopkins signale actuellement 824 147 cas confirmés de COVID-19 et 45 039 décès aux États-Unis. Au cours des derniers jours, le nombre cumulé de morts en Amérique du Nord a augmenté d’environ 2 000 par jour.