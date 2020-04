Les modélisateurs informatiques estiment la durée des arrêts de coronavirus – .

Une carte à code couleur de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington montre quels États devraient atteindre à certains moments des seuils pour atténuer les restrictions liées à la distanciation sociale. Cliquez sur la carte pour une version agrandie. (Graphique IHME)

Les épidémiologistes de l’Université de Washington qui ont mis en place un modèle largement surveillé projetant l’évolution future de l’épidémie de coronavirus ont traduit ces projections en délais suggérés pour assouplir les ordonnances strictes de logement à domicile à travers le pays.

Pour l’État de Washington, ce délai est la semaine du 18 mai, soit deux semaines de plus que la date d’expiration actuelle de la commande “Rester à la maison, rester en bonne santé” du gouverneur Jay Inslee.

Sur la base des projections actuelles de l’UW’s Institute for Health Metrics and Evaluation, quatre États – le Montana, le Vermont, la Virginie-Occidentale et Hawaï – pourraient assouplir leurs restrictions dès la semaine du 4 mai. D’autres États, allant du Massachusetts et du Dakota du Nord à l’Arizona , peut devoir attendre jusqu’à la semaine du 8 juin ou plus tard.

Ces dates prévues pourraient changer, bien sûr, selon la façon dont l’institut peaufine ses modèles, ce qu’il a fait de manière répétée au cours du mois dernier. Et finalement, c’est aux gouverneurs du pays, et non aux chercheurs, de déterminer à quel point leurs politiques d’éloignement social sont strictes.

La Maison Blanche a pressé les gouverneurs de commencer à “ouvrir” certains États d’ici le 1er mai dans le cadre d’un processus en trois phases. Certains États, comme Washington, l’Oregon et la Californie, ont accepté de coordonner leurs politiques sur l’assouplissement des restrictions.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation a reconnu qu’il y aurait probablement des variations état par état dans la façon dont les restrictions sont assouplies, tout comme il y avait des variations état par état dans le calendrier et l’étendue des fermetures.

“Chaque État est différent”, a déclaré le directeur de l’IHME, Christopher Murray, dans un communiqué de presse. «Chaque État a un système de santé publique différent et des capacités différentes. Ce n’est pas une situation «une décision pour tous». »

L’IHME a basé ses projections pour l’assouplissement des restrictions sur le délai estimé pour voir le taux d’infection au COVID-19 tomber en dessous d’une nouvelle infection par million d’habitants dans un État donné. L’institut a déclaré qu ‘«une estimation prudente du nombre d’infections que chaque site pourrait raisonnablement essayer d’identifier grâce à la détection active des cas et à la recherche des contacts afin de prévenir la résurgence du COVID-19».

Le calendrier est assorti de mises en garde: par exemple, ses projections supposent que les États disposeront de ressources adéquates pour le dépistage des virus, la recherche des contacts et l’isolement des personnes infectées. Plus tôt cette semaine, les responsables de la santé publique de la région de Seattle ont déclaré qu’il faudrait probablement plus d’un mois avant que ces ressources soient suffisamment disponibles.

De plus, il devra y avoir des restrictions continues sur les grands rassemblements. Plus tôt ce mois-ci, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates – dont la fondation est à l’avant-garde des problèmes de santé mondiaux depuis des années – a déclaré que les grands rassemblements pourraient devoir être exclus jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible, ce qui pourrait prendre un an ou plus.

Murray a déclaré que le délai pour assouplir les restrictions devient plus clair en grande partie parce que les restrictions ont été si efficaces. La modélisation informatique des schémas de mobilité, basée sur les données de localisation des téléphones portables, suggère que le contact social a diminué plus que prévu, en particulier dans le Sud.

“Nous voyons les chiffres diminuer parce que certains gouvernements étatiques et locaux, et tout aussi important, des individus à travers le pays se sont mobilisés pour protéger leurs familles, leurs voisins, ainsi que leurs amis et collègues en réduisant les contacts physiques”, a déclaré Murray.

Pour l’avenir, Murray a déclaré qu’il serait important pour les responsables de la santé publique de surveiller les effets d’un assouplissement des restrictions.

“Assouplir trop tôt la distance sociale comporte de grands risques de résurgence de nouvelles infections”, a-t-il déclaré. “Personne ne veut voir ce cercle vicieux se répéter.”

Ces derniers jours, les projections de l’Institut ont suscité des critiques de la part d’autres épidémiologistes. Ces critiques soulignent la volatilité du modèle, les estimations des décès dus au COVID-19 aux États-Unis atteignant 162 000, s’installant à 81 000, passant à 93 700, chutant à environ 60 000, atteignant 68 000 et reculant vers 60 000. La projection mise à jour d’aujourd’hui estime le nombre de morts au 4 août à 60 308.

Nous avons de nouvelles estimations de @IHME_UW et nous prévoyons maintenant moins de décès aux États-Unis (de 68 841 à 60 308), ce qui est une bonne nouvelle. L’analyse suit si vous êtes intéressé. 1 / 12https: //t.co/8Dtjs8IYFS – Ali H. Mokdad (@AliHMokdad) 18 avril 2020

Certains critiques reprochent à l’algorithme peu orthodoxe de l’Institut de générer les projections, tandis que d’autres craignent qu’une variation à la baisse des projections ne donne aux décideurs une fausse confiance quant au relâchement des restrictions.

“Qu’il soit utilisé pour des décisions politiques et que ses résultats soient mal interprétés est une parodie qui se déroule sous nos yeux”, a déclaré à Stat News Ruth Etzioni, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle.

En réponse, Murray a souligné que chaque modèle informatique implique des variables qui doivent être ajustées lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles.

«De par sa nature, les prévisions ne sont aussi précises et fiables que les données utilisées dans la modélisation», a-t-il déclaré. “Au fur et à mesure que la qualité et la quantité de nos données augmenteront, nous proposerons aux décideurs une vision affinée du cours de la pandémie.”