Les mouvements de danse épiques d’Elon Musk en Chine préfigurent un avenir douloureux pour les critiques de Tesla

Le PDG de Tesla, Elon Musk, est arrivé à Shanghai le 7 janvier pour remettre un lot de Made in China Model 3 à des clients chinois non employés. Musk était son auto classique et léger sur scène pendant l’événement alors qu’il montrait ses mouvements de danse devant des passionnés de Tesla qui étaient présents.

Musk était ouvertement honteux, maladroit et comique – traits pour lesquels il est connu depuis son émergence en tant que personnage public. Il a serré la main de nouveaux propriétaires, d’autres, et a encouragé les employés de Gigafactory 3 à s’amuser et à être «excentriques» tout en travaillant pour l’entreprise.

Commençant sa danse avec des mouvements de main et des rebonds classiques, il a ensuite remis son microphone à l’exécutif de Tesla Grace Tao avant de retirer sa veste d’une manière qui ne peut être décrite que comme “lisse comme du beurre”. Lançant son blazer sur le côté avec une large ” sourit et continua ses mouvements de danse, Musk a ensuite éclaté des mouvements qui sont sûrs de rivaliser avec les danses les plus parlées de 2020, comme la chorégraphie “BOP” de DaBaby.

Il s’agit d’Elon classique et de la vieille école, et cela montre un comportement qui est loin de l’intense et intense Elon «Funding Secured» de 2018, et d’Elon, presque sombre, «Autonomy Day» de 2019. Au cours des deux dernières années et alors que Tesla travaillait à la montée en puissance du modèle 3, l’homme responsable du succès de Tesla a été plus réservé et presque sous-estimé. Autrement dit, cette démonstration ouverte d’humour en Chine est la plus heureuse que nous ayons vue depuis longtemps.

C’est une mauvaise nouvelle pour les critiques et les courts métrages de l’entreprise. TSLAQ adore affirmer que la chute de Tesla approche à grands pas. L’année dernière, le récit entourant l’entreprise a presque donné l’impression que l’échec de Tesla était en effet imminent, avec plusieurs analystes de Wall St. embrassant le récit «sans demande». En conséquence, le stock de TSLA est tombé à des creux de plus de deux ans. La Journée de l’autonomie a été pratiquement rejetée par Wall St. Few a pris au sérieux le concept Robotaxi de Tesla. Et Elon, qui semble être super passionné par les entreprises qu’il dirige, est devenu sérieux.

Tesla a inversé son destin après le troisième trimestre 2019, le stock atteignant des niveaux record et donnant un coup dur aux shorts d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars. L’action TSLA a finalement terminé 2019 sur une note puissante, montrant que le grave changement de ton d’Elon Musk semblait avoir fonctionné.

Maintenant, nous avons de nouveau Elon amusant, confiant et léger. Compte tenu de l’attachement émotionnel d’Elon à ses entreprises, ce niveau de confiance est rassurant. Cela montre qu’Elon se sent bien accueilli en Chine, où le Made-in-China Model 3 est sur le point d’être un grand succès. Cela montre également qu’il est convaincu que Gigafactory 3 est à la hauteur de la commercialisation du modèle 3, puis du modèle Y. Si Gigafactory 3 peut accélérer son programme Model Y rapidement, alors la douleur que les critiques de Tesla ont ressentie en 2019 n’est peut-être qu’un avant-goût de ce qui va arriver.

Le récit des ours de Tesla s’effondre, la demande durable étant apparemment établie par les chiffres du modèle 3 de la société trimestre après trimestre. Les ventes continuent d’augmenter et Tesla est en train d’ouvrir sa deuxième usine de production à l’étranger à Brandebourg, en Allemagne. Avec l’arrivée du Model Y dans Gigafactory 3, Elon Musk vient littéralement de danser sur la tombe proverbiale de TSLAQ.