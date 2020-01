Les nouveaux packs Big O d’Origine PS4 Pro ou Xbox One S, PC dans le même châssis

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le PC d’origine a une nouvelle méthode pour résoudre la question PC contre console – il vous vendra tous les deux dans le même châssis. Lorsque la société a lancé le «Big O» l’année dernière, c’était un système de preuve de concept qui avait une Xbox One, une PS4, une station d’accueil Switch et un PC dans le même châssis. La version que la société a réellement commercialisée est un peu plus pratique, dans la mesure où vous devez choisir la plate-forme que vous souhaitez intégrer – soit une PS4 Pro, soit une Xbox One S «All Digital» Edition.

Streamer’s Paradise

Le Big O peut être utilisé en mode console, en mode PC, ou les deux simultanément, avec des ports HDMI séparés pour le GPU par rapport à la console démontée. En théorie, c’est une console parfaite pour quiconque souhaite diffuser de la console au PC et diffuser la vidéo. Origin vous vendra une carte de capture compatible 4K60 si vous en voulez une, pour un autre 489 $.

Le système est disponible avec n’importe quel processeur jusqu’à Intel Core i9-9900KS, Core i9-10940X (14 cœurs), Ryzen 9 3950X ou Threadripper 3970X (32 cœurs). Il est également possible d’installer jusqu’à 4 To de SSD, 32 Go de RAM et des GPU jusqu’au RTX 2080 Ti inclus. La possibilité de jouer simultanément sur la console et le PC est l’une de ces fonctionnalités qui seront très utiles si vous avez un cas d’utilisation très spécifique à l’esprit pour le système, et cela nécessitera une certaine planification pour en tirer pleinement parti, puisque vous veulent probablement un grand écran dédié à la fois au PC et à la PS4 Pro.

Le Big O commence à 2500 $ pour l’option la plus basique (Xbox One S All-Digital Edition, disque dur mécanique 1 To, Core i5-9600K, 16 Go de RAM, refroidissement liquide, un GPU GTX 1660, SSD 240 Go et un bloc d’alimentation 450 W). La mise à niveau vers une PS4 Pro à partir de la Xbox One S coûte 146 $. C’est en fait assez bon en ce qui concerne la console elle-même; une Xbox One S All Digital est une console à 250 $ et la PS4 Pro a toujours un PDSF officiel de 400 $. Il ne fait aucun doute que vous payez une prime assez lourde pour la console et la conception de la boutique. Mais être prêt à signer et à garantir un système comme celui-ci fait partie des raisons pour lesquelles les gens achètent dans les boutiques en premier lieu. Je peux même voir pourquoi un streamer de jeu professionnel avec un espace limité pourrait préférer une configuration comme celle-ci, car vous pouvez littéralement gérer le streaming de jeux PC et PS4 sur le même ensemble d’équipements.

Le Big O est disponible sur commande dès maintenant, les dates de livraison étant attendues dans 14 à 16 jours. Nous serons curieux de voir si cette expérience se propage sur le marché.

