Les nouvelles annonces de recherche de Google ressemblent trop aux résultats de recherche

Google modifie constamment l’apparence et le fonctionnement de son moteur de recherche dominant le marché, mais la dernière mise à jour a ébouriffé quelques plumes. La semaine dernière, Google a commencé à déployer un style d’annonce mis à jour dans les résultats de recherche, passant du badge “AD” en surbrillance à une étiquette moins évidente. Google dit que cela vise à améliorer l’expérience utilisateur, mais cela semble vraiment être un moyen d’inciter les gens à cliquer sur plus d’annonces.

Au début de Google, la page de résultats de recherche n’était qu’une liste de dix liens bleus avec un bloc d’annonces distinct en haut. Au fil du temps, Google a ajouté des éléments de compte supplémentaires à la page de résultats, souvent en fonction de l’historique de navigation ou du contenu des e-mails. À travers tout cela, Google a progressivement rendu les annonces de moins en moins distinctives, et la dernière mise à jour les fait ressembler presque exactement aux résultats de recherche organiques.

La mise à jour, qui a commencé à être déployée sur mobile l’année dernière, est désormais également disponible sur les navigateurs de bureau. La seule chose qui différencie les annonces en haut de la liste des résultats est une petite étiquette noire “Ad”. C’est au même endroit que le favicon pour les résultats organiques, ce qui les rend visuellement très similaires.

Avant cette mise à jour, les annonces comprenaient un badge “Annonce” surligné en vert qui ne correspondait à aucun élément visuel dans les résultats de recherche réels. Avant cela, l’insigne était jaune et avant cela, il était plus grand. En 2013 et avant, toutes les annonces sur les pages de résultats se trouvaient dans une boîte ombrée marquée comme sponsorisée. Vous pouvez voir un exemple d’anciens styles d’annonces Google dans le tweet ci-dessous.

Google indique que l’ajout de favicons aux résultats de recherche permet à l’image de marque d’un site Web d’être plus visible. Il a fallu beaucoup de temps pour justifier ce changement de conception lorsque l’interface utilisateur est arrivée sur mobile l’année dernière, mais Google a à peine mentionné les changements d’annonces en passant. Le changement est perceptible sur mobile, mais encore plus sur les navigateurs de bureau où les annonces se fondent encore mieux dans la liste des résultats.

Les annonces sont toujours clairement étiquetées, tant que vous faites attention à l’endroit où vous cliquez. En tant que tel, Google ne contrevient probablement pas aux réglementations FTC. Cependant, Google tire la majeure partie de son argent des publicités. Il ne serait pas du tout surprenant que Google bénéficie “par coïncidence” également d’un taux de clics plus élevé sur les annonces après ce changement.

