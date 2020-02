Les opportunités se multiplient pour les lancements de petites entreprises de covoiturage

MOUNTAIN VIEW, Californie – SpaceX a dévoilé de nouveaux détails sur ses efforts de covoiturage par satellite le 5 février, tandis que d’autres programmes comme celui des grands exploitants de lanceurs lancent une nouvelle pression sur les prix aux petites entreprises de lanceurs.

SpaceX a mis à jour le site Web pour son initiative de covoiturage à petite échelle, y compris la création d’un système de réservation en ligne. Les clients peuvent voir quels lancements sont disponibles pour les charges utiles cherchant à aller sur une gamme d’orbites, sélectionner une opportunité de lancement spécifique et tout service supplémentaire, comme une assurance, puis payer un acompte.

Le prix des charges utiles commence à 1 million de dollars pour les satellites pesant jusqu’à 200 kilogrammes. C’est le même prix que la société a annoncé fin août, lorsqu’elle a mis à jour le programme qu’elle a lancé plus tôt ce mois-ci.

«C’est un marché que nous avons examiné de très près pendant de nombreuses années, et je suis vraiment heureux que nous puissions nous adresser directement aux petits clients satellites», a déclaré Stephanie Bednarek, directrice des ventes commerciales chez SpaceX, lors d’une table ronde. lors du SmallSat Symposium ici le 5 février. Elle a déclaré que la société avait conçu le programme pour fournir une gamme d’options de lancement sur ses fusées Falcon 9, offrant aux clients la flexibilité de passer à un lancement différent si leurs charges utiles étaient retardées. “Et, bien sûr, le prix”, a-t-elle ajouté.

L’initiative de SpaceX est l’une des nombreuses initiatives prises par les exploitants de lanceurs plus grands pour fournir des services de lancement en covoiturage pour les petits satellites. La mission de retour en vol du lanceur Vega d’Arianespace, prévue pour la fin mars, sera une mission dédiée au covoiturage à petite échelle avec jusqu’à 44 satellites à bord. Cette mission devait être lancée en septembre dernier, mais a été reportée par l’échec du lancement de Vega en juillet 2019.

La société ajoute des opportunités de covoiturage sur d’autres lancements, a déclaré Stella Guillen, vice-présidente des ventes et du marketing chez Arianespace. «Nous avons travaillé très dur pour mettre en place davantage de lancements offrant le covoiturage», a-t-elle déclaré. «Dans le passé, il n’y avait pas assez de demande pour cela.»

Guillen a déclaré qu’Arianespace avait travaillé en étroite collaboration avec les clients des charges utiles principales lors de ses prochains lancements pour les convaincre d’autoriser les petites charges utiles secondaires. Cela s’est traduit par deux opportunités de covoiturage supplémentaires plus tard cette année qui n’étaient pas disponibles l’année dernière. “Des choses comme ça se produisent parce que nous avons de la concurrence et nous sommes obligés de trouver plus d’idées”, a-t-elle déclaré.

Alexander Serkin, directeur général de GK Launch Services, qui commercialise des lancements sur la fusée russe Soyouz, a déclaré au panel que le premier lancement «entièrement commercial» de sa société était prévu pour le troisième trimestre du cosmodrome de Baïkonour. Ce lancement est complet, avec 10 petits satellites et au moins 30 cubesats volant sur cette mission. Des opportunités de covoiturage supplémentaires peuvent être disponibles lors des lancements de l’agence spatiale russe Roscosmos.

La croissance des possibilités de covoiturage sur les lanceurs de plus grande taille crée une nouvelle concurrence – ou, du moins, la perception de la concurrence – avec la nouvelle génération de petits lanceurs. Le programme de SpaceX en particulier, avec son prix d’un million de dollars et la promesse d’opportunités de lancement mensuelles, a soulevé des questions sur la viabilité de petits lanceurs plus chers.

“Cela a créé un peu un problème”, a déclaré Brad Schneider, directeur des revenus de Firefly Aerospace, du programme de covoiturage SmallSat de SpaceX dans un panel de conférence distinct le 4 février. “Cela nous a mis la pression de jeter un œil à travers le spectre de ce la meilleure valeur est que nous pouvons offrir à nos clients. »

Cette meilleure valeur, selon lui et d’autres développeurs de petits lanceurs, est des lancements dédiés dictés par le calendrier du développeur smallsat et la possibilité d’aller sur des orbites spécifiques non offertes par les missions de covoiturage.

“L’intérêt de la taille de l’Electron est que vous devez aller sur une orbite particulière et une inclinaison particulière dans un laps de temps particulier”, a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, qui exploite les petits lanceurs Electron. “Nous ne sommes pas en concurrence avec le covoiturage car ce n’est pas vraiment ce que nous proposons.”

Beck a comparé la comparaison entre le covoiturage et les lancements dédiés à celle entre les services de voiture comme Uber et les transports publics. “Vous prenez un Uber parce que vous avez une destination et un calendrier spécifiques”, a-t-il déclaré. «Si vous voulez une mission dédiée avec un contrôle sur votre emploi du temps et votre orbite, cela coûte plus cher. Si vous n’avez pas besoin de ces choses, alors vous devriez prendre le bus. “

Les petits lanceurs peuvent également être utilisés pour des missions de covoiturage. Curt Blake, président et chef de la direction de Spaceflight, que les courtiers lancent en covoiturage sur une gamme de véhicules, a noté que les petits lanceurs ont un prix élevé par kilogramme de charge utile par rapport aux plus grands. “Si vous y allez par vous-même et que vous ne prenez que la moitié du lanceur, vous venez de doubler ce taux par kilogramme, et c’est super cher”, a-t-il déclaré.

Permettre des charges utiles secondaires sur de telles missions, a-t-il dit, peut aider à rendre les petits lanceurs plus abordables. “Nous pouvons faire du covoiturage sur presque tous les différents véhicules et dans n’importe quelle situation, ce qui contribue à faire baisser le prix”, a-t-il déclaré.

Certains dans l’industrie des petits satellites se sont demandé si les plus grandes sociétés de lanceurs resteraient intéressées par les services de covoiturage car, contrairement aux petits lanceurs, les petits satellites ne représentent qu’une petite fraction de leurs revenus. SpaceX, pendant plusieurs années, n’a pratiquement pas volé de petits satellites en se concentrant sur des charges utiles plus importantes pour son Falcon 9.

Bednarek a déclaré que l’entreprise était là pour le long terme. «SpaceX est absolument engagé sur ce marché», a-t-elle déclaré. «Nous nous engageons à offrir un excellent service fiable sur un véhicule éprouvé en vol aux petits clients des satellites.»