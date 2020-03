Les ordinateurs portables, les GPU et les cartes mères sont tous cratérisés en février

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’une des principales préoccupations concernant l’impact du coronavirus est de savoir comment il nuira aux diverses grandes économies du monde. Les premiers impacts semblent aussi sombres que vous vous attendez. Nous ne pouvons pas prédire combien de personnes Covid-19 tuera, mais l’impact économique va déjà être laid.

Tout d’abord, parlons des grands indicateurs de l’économie américaine. Les prévisions actuelles sont pour un T1 2020 plat et une baisse de 5 à 6,5% au T2. À titre de référence, l’ensemble de l’économie américaine a chuté de 4,2% entre la mi-2007 et 2009, nous parlons donc d’une baisse plus importante d’un trimestre que celle que nous avons connue sur deux ans. La bonne nouvelle, selon Goldman, est que tout devrait rebondir, avec une reprise complète du marché boursier d’ici la fin de l’année. La banque avertit cependant qu’elle est beaucoup moins certaine de ces chiffres qu’elle ne le serait normalement.

Pendant ce temps, les perspectives pour l’ensemble de l’économie chinoise sont laides. Le South China Morning Post rapporte que la production industrielle a chuté de 13,5% par rapport à janvier et février combinés, les ventes au détail ont chuté de 20,5% et l’investissement en immobilisations a chuté de 24,5%. Valeurs prédites par les analystes pour ces baisses? 3,0 pour cent, 4,0 pour cent et 2 pour cent, respectivement. La production manufacturière a chuté de 15,7% en janvier et février, tandis que l’investissement dans le secteur manufacturier a chuté de 31,5%.

Pas génial.

Pendant ce temps, dans le secteur technologique

Les deux points de données suivants proviennent de DigiTimes, qui indique que les ventes d’ordinateurs portables parmi les cinq plus grands fournisseurs ont chuté de 40% en février. Seuls Dell et Lenovo ont réussi à expédier plus d’un million d’ordinateurs portables au cours du mois.

Pendant ce temps, les expéditions technologiques sur les marchés de la carte mère et des modules complémentaires GPU ne sont pas meilleures. Les ventes de ces composants ont chuté de 30 à 50% en Chine le mois dernier et ne devraient pas reprendre avant juillet. La demande de cartes mères et de puces serait au point mort.

L’idée d’aplanir la courbe pandémique trouve également des applications dans l’industrie, sous un angle différent. Pour les fabricants mondiaux, il vaut mieux être en mesure de maintenir des ventes plus faibles que prévu sur une période de temps plutôt que d’affronter le plein impact d’un arrêt mondial à la fois. La Chine qui revient en ligne alors que d’autres pays se retirent devrait être au moins un peu utile.

Si les ventes de cartes mères et de graphiques baissent de 30 à 50%, nous verrons également les processeurs frapper. Le montant n’est pas clair, mais de toute évidence, un certain nombre de sociétés de technologie vont manquer des bénéfices au premier et au deuxième trimestre. Il nous reste encore environ quatre semaines avant d’entendre parler des dégâts du premier trimestre, mais cela ne va pas être bon – et le deuxième trimestre, selon tous les comptes, devrait être pire.

