Les ouvriers du bâtiment ont découvert 42 squelettes et personne ne sait d’où ils viennent – .

Les travailleurs de la construction à Buckingham, en Angleterre, ont eu une surprise inquiétante lorsqu’ils ont récemment commencé à défricher des terrains pour un nouveau développement résidentiel. Le développement de logements comprend 72 appartements pour les retraités, la première étape pour faire de ces nouvelles maisons une réalité a bien sûr été de creuser.

Une fois les travaux commencés, les équipes de fouilles ont rapidement réalisé que quelque chose n’allait pas. Là, sur le terrain, enterré dans des tombes peu profondes, se trouvaient les restes de 42 personnes. Rien n’indiquait que la zone était un lieu de sépulture d’aucune sorte. Ajouter une couche supplémentaire de chair de poule à la découverte bizarre est le fait que les squelettes semblaient avoir été retenus avant l’enterrement, les mains liées derrière le dos.

Les reportages locaux brossent un tableau étrange de la scène, les restes étant arrachés au sol sans la surveillance d’archéologues ou d’historiens locaux. En fait, l’enlèvement rapide des squelettes est maintenant un point de discorde majeur entre la communauté scientifique locale et l’entreprise qui développe le terrain.

MKCitizen, qui a éclaté l’histoire, explique:

Les 42 corps ont été découverts il y a plusieurs semaines et personne n’a encore vu le rapport des archéologues.

Pendant ce temps, tous les squelettes ont été enlevés, ne laissant que des trous vides dans le sol qui étaient leurs tombes. On ne sait pas si des objets enterrés avec eux pourraient aider à dater l’heure de leur mort.

Même le service archéologique du Conseil du comté de Bucks (BCAS) n’a pas vu le rapport, bien qu’il soit au courant de la découverte.

À ce stade, personne ne semble avoir la moindre idée de l’identité des personnes enterrées, pourquoi elles ont été liées ou quand les enterrements ont eu lieu. Quoi qu’il en soit, la découverte a certainement une signification historique, et les archéologues aimeraient pouvoir expliquer ce qui s’y est passé et quand.

“Ils pourraient dater de l’époque anglo-saxonne, lorsqu’il y a eu des tueries à Buckingham, ou de la guerre civile, qui a également fait des victimes”, a déclaré le conseiller de district Robin Stuchbury à MKCitizen. «Ou ils pourraient être des criminels qui ont été pendus à la potence de la ville.»

À ce stade, il reste difficile de savoir si les scientifiques et les archéologues locaux auront jamais l’occasion d’examiner les vestiges ou le site lui-même. Pour le moment, la construction de la zone semble interrompue.

