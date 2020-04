Les personnes de ces 15 États sont les plus à risque de complications de coronavirus – .

De nouvelles données montrent que les résidents de 15 États sont les plus à risque de complications graves liées au COVID-19.

Les données basées sur l’âge et d’autres facteurs de risque liés à la santé donnent un aperçu détaillé des États confrontés aux plus grands défis.

Nous pouvons atténuer ces risques en suivant les directives de distanciation sociale, en restant à la maison et en prenant au sérieux les conseils de désinfection et de propreté.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Chaque coin des États-Unis a été affecté d’une manière ou d’une autre par la nouvelle pandémie de coronavirus. Même si votre cou de bois n’a pas été particulièrement touché par COVID-19, les diverses mesures de verrouillage et de distanciation sociale en place à l’échelle nationale ont sans aucun doute changé votre vie de tous les jours. Mais comment votre État s’en sortira-t-il à long terme dans notre lutte contre le virus? Un nouvel effort de recherche de la Kaiser Family Foundation tente de répondre à cette question.

À l’aide d’une multitude de données provenant des Centers for Disease Control and Prevention ainsi que de l’Organisation mondiale de la santé, le groupe a analysé l’impact potentiel de la pandémie au niveau de l’État pour l’ensemble des cinquante États américains. En utilisant le système de surveillance des facteurs de risque comportementaux du CDC 2018 – une enquête nationale qui surveille divers facteurs liés à la santé, les chercheurs ont estimé les populations des États les plus à risque.

KFF fournit plusieurs cartes interactives afin que vous puissiez plonger directement dans les données sans vous sentir dépassé, et les statistiques sont divisées en trois catégories qui vous donneront une bonne idée de qui est à risque dans votre état et pourquoi.

La plus utile de ces ventilations est la vue d’ensemble sur laquelle les États ont les populations adultes les plus à risque de complications graves de COVID-19. Répartis en groupes en fonction du pourcentage de la population à risque, un total de 15 États atterrissent dans le seau à risque le plus élevé, avec plus de 40% de la population considérée comme à risque. Ces États sont:

Alabama

Arkansas

Delaware

Floride

Kentucky

Louisiane

Maine

Michigan

Mississippi

Missouri

New Hampshire

Oklahoma

Caroline du Sud

Tennessee

Virginie-Occidentale

Les cartes supplémentaires fournies plongent dans des catégories spécifiques de risques pour la santé, y compris l’âge. Supprimer les citoyens de plus de 65 ans de l’équation donne une image légèrement différente de la santé de l’État, tout en ne regardant que les individus de plus de 65 ans, la carte est entièrement retournée.

C’est une recherche fascinante qui montre bien comment la pandémie pourrait sérieusement dévaster les États-Unis si nous ne protégeons pas les personnes les plus à risque. Que votre état ait un ratio plus élevé de personnes âgées ou un grand nombre de personnes aux prises avec d’autres problèmes de santé, ce sont ces populations qui risquent de perdre le plus si nous ne poursuivons pas nos efforts pour aplatir la courbe de la pandémie.

Pour le moment, la meilleure chose que nous puissions faire est de maintenir nos pratiques de distanciation sociale. Cela signifie rester à la maison si vous le pouvez et si vous devez quitter la maison, éviter les contacts étroits avec les autres et vous laver / désinfecter les mains régulièrement, surtout après avoir quitté votre maison.

Source de l’image: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.