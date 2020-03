Les petites sociétés de lancement ne prévoient pas de guerre des prix

WASHINGTON – Les développeurs de petits lanceurs disent qu’ils ne voient pas de «course vers le bas» pour les prix de lancement malgré le grand nombre de sociétés développant des véhicules et l’émergence de nouvelles options de covoiturage.

Lors d’un panel lors de la conférence Satellite 2020, le 9 mars, des dirigeants de deux grandes sociétés de lanceurs, Rocket Lab et Virgin Orbit, ont fait valoir que leurs services de lancement dédiés répondaient à un besoin de plus en plus recherché par le marché.

“Ce que nous proposons, c’est une flexibilité de lancement”, a déclaré Lars Hoffman, vice-président directeur des services de lancement mondial chez Rocket Lab. «Ce que nous entendons du marché et ce que nous entendons de nos clients, c’est qu’ils aiment avoir des options. Ils ont déjà eu l’option de covoiturage. Cela peut être une nouvelle variante de cela. Ce qu’ils apprécient vraiment d’avoir l’option dédiée que nous présentons. “

Hoffman faisait référence à des opportunités croissantes de lancement de covoiturage, en particulier de SpaceX, qui a déployé son programme de covoiturage pour les petits véhicules l’année dernière et l’a mis à jour le 5 février. Ce service offre des possibilités de lancement pour les petits satellites à une fraction du prix des lancements dédiés.

Les petites entreprises de lanceurs de véhicules affirment qu’elles peuvent fournir des services de lancement meilleurs et plus réactifs que les options de covoiturage. “Nous voyons déjà les types de satellites, les orbites vers lesquelles ils se dirigent et le besoin de réactivité ne fait qu’augmenter”, a déclaré Monica Jan, directrice principale de la stratégie et de l’expérience client chez Virgin Orbit. “Il existe une grande variété de modèles commerciaux et de services de lancement réactifs qui ne sont même pas disponibles aujourd’hui.”

Virgin Orbit approche du premier lancement de sa fusée LauncherOne. La société a effectué un test de taxi de son Boeing 747 avec une fusée LauncherOne entièrement alimentée attachée à son aile la semaine dernière, l’un des derniers jalons avant ce premier vol. Richard Branson, fondateur de Virgin, a déclaré lors d’une cérémonie de remise des prix à l’ambassade britannique ici le 9 mars qu’il s’attendait à ce que le premier lancement ait lieu le mois prochain.

De nombreuses autres sociétés recherchent également de petits lanceurs, ce qui conduit certaines à prévoir une surabondance de capacité de lancement, faisant baisser les prix. Jan doutait que cela se produise. “Je ne vois pas cela comme une course vers le bas”, a-t-elle déclaré à propos du prix de lancement. Les projections de prix de lancement très bas de la part des développeurs de véhicules, a-t-elle fait valoir, étaient du «bruit» de la part des nouveaux arrivants qui n’avaient pas encore pleinement compris les coûts de faire des affaires dans ce domaine.

«Tout le monde prédit un prix très super bas, mais ils ne reconnaissent pas qu’en fin de compte, le lancement est toujours une entreprise de fabrication lourde à forte intensité de capital», a-t-elle déclaré.

Hoffman a accepté. «Certaines personnes peuvent proposer des prix qui n’ont pas encore été lancés, et elles vont réaliser que le lancement est coûteux et capitalistique», a-t-il déclaré, estimant qu’il en coûterait 100 millions de dollars pour arriver à un premier lancement, puis 100 millions de dollars pour augmenter la production. . “Cela va, je pense, à mesure que le marché mûrit, modérer ce prix.”

Il a noté que Rocket Lab peut également offrir des services de covoiturage sur sa petite fusée Electron. La société a annoncé le 9 mars le manifeste de la prochaine mission Electron, prévue pour le 27 mars au plus tôt depuis la Nouvelle-Zélande. Ce lancement transportera trois charges utiles non spécifiées pour le National Reconnaissance Office ainsi que des cubesats construits par l’Université de Boston et l’Université de New South Wales en Australie. Le vol cubique de l’université de Boston a été organisé dans le cadre du programme CubeSat Launch Initiative de la NASA.

“Lorsque nous manifestons un lancement, c’est généralement une combinaison de microsats et de cubesats, et nous avons un véhicule qui est de la bonne taille pour ce marché”, a-t-il déclaré. «Nous sommes en mesure de remplir notre manifeste, lancement après lancement, et nous avons maintenant un manifeste complet, qui est lancé tous les mois. Le marché répond à cette nouvelle option, à ce nouveau choix qu’ils n’avaient pas auparavant. »