Les pingouins peuvent tirer leurs canons de merde sur quatre pieds

Des chercheurs au Japon ont réexaminé des recherches antérieures sur la dynamique de la caca de pingouin, en se concentrant sur la distance et la pression de tir maximales.

Les scientifiques disent que les pingouins peuvent lancer leur merde à près de 4,5 pieds de leurs nids, et parfois envoyer leurs déchets sur une trajectoire ascendante.

Un papier de merde de pingouin a remporté un prix Nobel en 2005.

Vous êtes-vous déjà demandé jusqu’où les pingouins peuvent faire caca? Ouais, moi non plus (je le jure) mais là encore, je ne suis pas un scientifique. Les chercheurs hors du Japon se sont beaucoup demandés, et maintenant ils ont publié de nouvelles conclusions dans un nouvel article qui révèle la réponse.

Annonces :

Croyez-le ou non (vous ne le croirez pas), la physique du caca de pingouin a été étudiée auparavant, et plus d’une fois. Comme le note Ars Technica, un article de 2003 s’est concentré sur la pression exercée par un pingouin, et la recherche a été si bien reçue qu’elle a été jugée digne d’un prix Nobel. Ce nouveau cycle de recherche élargit ces découvertes originales, révélant que les cacaos de pingouin sont encore plus remarquables qu’on ne le pensait auparavant.

D’accord, alors pourquoi la merde de pingouin est-elle importante pour commencer? Eh bien, les pingouins sont célèbres pour leur dévouement à leur progéniture avant même leur éclosion. Les pingouins ne peuvent même pas épargner une seconde pour quitter leur nid afin de s’occuper des affaires lorsque la nature les appelle. Le canon à merde a un pouvoir considérable, envoyant un flux de matières fécales suffisamment loin du nid pour ne pas poser de problème – à moins qu’un autre pingouin ne se tienne dans la ligne de feu, bien sûr.

Le nouveau document reprend les résultats de 2003 et les examine sous un nouveau jour. Plus précisément, les chercheurs disent que le document original supposait que les pingouins font toujours caca horizontalement, ce qui, selon eux, n’est pas le cas. Certains pingouins y mettent un réel effort et l’envoient sur une trajectoire ascendante qui forme un arc.

Ils ont pris en compte le fait que parfois les nids sont dans un endroit élevé, permettant aux pingouins de faire caca encore plus loin qu’ils ne le pourraient si le paysage était parfaitement plat. Dans cet esprit, les chercheurs ont recalculé la distance maximale de tir de merde des pingouins. Ils sont arrivés à une distance de 4,39 pieds ou environ 1,34 mètre.

Les chercheurs ont également décidé de recalculer la pression que les internes d’un pingouin devraient atteindre pour envoyer leur caca voler aussi loin que possible. Ils ont constaté que la pression serait plus élevée que ce que l’on soupçonnait auparavant, ce qui rend tout le processus de caca de pingouin encore plus intéressant.

Mais pourquoi rechercher tout cela? À quoi ça sert? Les chercheurs disent que connaître la dynamique de la caca de pingouin est important pour les gardiens dans des environnements comme les zoos, car cela leur permet de mieux planifier des excursions dans des habitats de pingouins artificiels. Les gardiens qui savent jusqu’où leurs animaux peuvent tirer leur caca sont beaucoup moins susceptibles d’être frappés par celui-ci, et personne n’aime être caca.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.