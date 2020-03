Les pionniers de l’hôpital testent les tests de coronavirus – .

Un site de dépistage des coronavirus au volant, installé dans un hôpital de l’Université de Washington, pourrait servir de modèle pour de telles installations dans la région de Seattle – et peut-être dans tout le pays.

Pour l’instant, le site du parking de l’UW Medical Center Northwest n’est accessible que sur rendez-vous pour les employés de l’hôpital.

«À ce jour, plus de 175 membres du personnel, professeurs et stagiaires ont demandé des tests, et à la fin de la journée de dimanche, 94 ont été testés pour la grippe et le COVID-19», Seth Cohen, directeur médical de l’hôpital pour la prévention des infections et la santé des employés , a déclaré . aujourd’hui dans un e-mail.

Cohen a dit que ce n’était que le début. «Nous continuerons à étendre nos capacités à cet endroit et nous espérons créer des emplacements supplémentaires dans la ville pour améliorer l’accès à notre personnel», a-t-il déclaré.

L’idée de base est similaire à un concept mis au point en Corée du Sud, qui a profité des cabines de service au volant ainsi que d’autres stratégies pour exécuter environ 15 000 tests de coronavirus gratuits par jour. Les responsables sud-coréens de la santé publique affirment que le nombre de nouvelles infections quotidiennes a diminué ces derniers jours.

Seattle n’en est pas encore là: trente-trois nouveaux cas et trois décès supplémentaires ont été signalés aujourd’hui dans le comté de Seattle-King, portant le total du comté à 116 cas confirmés et 20 décès. Mais l’augmentation des cas signalés peut être due en partie à l’amélioration des capacités de test de Seattle. Cela fait moins d’une semaine que UW Medicine a commencé à utiliser son propre test génétique pour le coronavirus.

Voici comment fonctionne le système de service au volant à l’UW Medical Center Northwest: si les employés présentent des symptômes d’infection des voies respiratoires supérieures – par exemple, de la fièvre, une nouvelle toux et un essoufflement – ils peuvent entrer dans le garage et s’arrêter au poste de test. Pour réduire le risque d’infection, ils restent dans leur voiture pendant qu’une infirmière utilise des tampons nasaux pour prélever des échantillons. Le processus prend environ cinq minutes.

En 24 à 48 heures, les employés obtiennent leurs résultats ainsi que des conseils sur les prochaines étapes à suivre.

“Nos prestataires de soins de santé fournissant les tests sont parfaitement formés à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle et aux meilleures pratiques de prévention des infections”, a déclaré Cohen. «Ils entrent en formation et sont continuellement recyclés sur nos protocoles pour garantir la sécurité de ces prestataires. La sécurité de notre personnel est notre priorité absolue. »

Jusqu’à présent, aucun des tests effectués à la station de conduite n’a révélé de preuves de coronavirus COVID-19, “mais nous observons toujours une bonne quantité de grippe dans notre clinique”, a déclaré Cohen.

«Si quelqu’un teste positif pour COVID-19, il sera immédiatement informé par notre personnel et recevra des instructions supplémentaires sur la façon de procéder. Cela comprend généralement l’isolement à domicile, à moins que leurs symptômes ne s’aggravent et qu’ils nécessitent une évaluation médicale supplémentaire », a déclaré Cohen.

Les employés d’UW Medicine qui ont été exposés au COVID-19 peuvent également se faire tester sur d’autres sites, tels que le Harborview Medical Center de Seattle.

Cohen a déclaré que la procédure d’accès direct pourrait bien faire partie du système plus large de détection des virus actuellement envisagé par la Fondation Bill & Melinda Gates. «Nous sommes impatients de nous associer à eux dans notre clinique en tant que site d’étude», a-t-il déclaré.

Cela peut ressembler à un site pop-up de fortune, mais Cohen s’attend à ce que la station de service au volant reste quelque temps.

“Malheureusement, personne ne sait encore combien de temps durera l’épidémie de COVID”, a-t-il déclaré. «Nous nous préparons pour le long terme afin de mieux soutenir notre communauté.»