Les pires processeurs jamais créés

Aujourd’hui, nous avons décidé de revoir certains des pires processeurs jamais construits. Pour accéder à cette liste, un processeur devait être fondamentalement cassé, au lieu d’être simplement mal positionné ou plus lent que prévu. Les annales de l’histoire sont déjà remplies de produits médiocres qui ne répondaient pas tout à fait aux attentes, mais n’étaient pas vraiment mauvais.

Remarque: Beaucoup de gens évoqueront le bogue Pentium FDIV ici, mais la raison pour laquelle nous ne l’avons pas inclus est simple: en dépit d’un énorme échec marketing pour Intel et d’une dépense énorme, le bogue réel était minuscule. Cela n’a touché personne qui ne faisait pas déjà de calcul scientifique et l’ampleur et l’ampleur du problème sur le plan technique n’ont jamais été estimées à beaucoup. L’incident est rappelé aujourd’hui davantage pour la façon désastreuse dont Intel l’a traité que pour tout problème majeur dans la microarchitecture Pentium.

Nous incluons également quelques mentions déshonorantes. Ces puces ne sont peut-être pas les pires des pires, mais elles se sont heurtées à de graves problèmes ou n’ont pas réussi à cibler des segments de marché clés. Avec cela, voici notre liste des pires processeurs jamais créés.

Intel Itanium

Itanium d’Intel était une tentative radicale de pousser la complexité matérielle dans les optimisations logicielles. Tout le travail pour déterminer les instructions à exécuter en parallèle a été géré par le compilateur avant que le CPU n’exécute un octet de code. Les analystes ont prédit qu’Itanium allait conquérir le monde. Ce n’était pas le cas. Les compilateurs n’étaient pas en mesure d’extraire les performances nécessaires et la puce était radicalement incompatible avec tout ce qui l’avait précédé. Une fois censé remplacer entièrement x86 et changer le monde, Itanium a boité pendant des années avec un marché de niche et rien de précieux.

Intel Pentium 4 (Prescott)

Prescott a doublé le pipeline déjà long du P4, l’étendant à près de 40 étages, tandis qu’Intel a simultanément réduit le P4 à un dé de 90 nm. C’était une erreur. La nouvelle puce a été paralysée par des blocages de pipeline que même sa nouvelle unité de prédiction de branche ne pouvait pas empêcher et les fuites parasites ont entraîné une forte consommation d’énergie, empêchant la puce de toucher les horloges dont elle avait besoin pour réussir. Prescott et son frère dual-core, Smithfield sont les produits de bureau les plus faibles qu’Intel ait jamais commercialisés par rapport à ses concurrents à l’époque.

Bulldozer AMD

Le Bulldozer d’AMD était censé voler une marche sur Intel en partageant intelligemment certaines capacités de puce pour améliorer l’efficacité et réduire la taille des matrices. AMD voulait un noyau plus petit, avec des horloges plus élevées pour compenser les pénalités liées à la conception partagée. Ce que cela a été un désastre. Le bulldozer ne pouvait pas toucher ses horloges cibles, consommait trop de puissance et ses performances étaient une fraction de ce qu’elles devaient être. Il est rare qu’un CPU soit si mauvais qu’il tue presque l’entreprise qui l’a inventé. Le bulldozer a failli le faire.

Cyrix 6 × 86

Cyrix était l’un des fabricants de x86 qui n’a pas survécu à la fin des années 1990 (VIA détient désormais sa licence x86). Des puces comme le 6 × 86 étaient une raison majeure de cela. Cyrix a la distinction douteuse d’être la raison pour laquelle certains jeux et applications comportaient des avertissements de compatibilité. Le 6 × 86 était nettement plus rapide que le Pentium d’Intel en code entier, mais son FPU était épouvantable et ses puces n’étaient pas particulièrement stables lorsqu’il était associé à des cartes mères Socket 7. Si vous étiez un joueur à la fin des années 1990, vous vouliez un processeur Intel, mais pourriez vous contenter d’AMD. Le 6 × 86 était l’un des terribles puces «tout le monde» que vous ne vouliez pas dans votre bas de Noël.

Cyrix MediaGX

Le MediaGX a été la première tentative de construction d’un processeur SoC intégré pour ordinateur de bureau, avec graphiques, CPU, bus PCI et contrôleur de mémoire sur un seul dé. Malheureusement, cela s’est produit en 1998, ce qui signifie que tous ces composants ont été vraiment terrible. La compatibilité de la carte mère était incroyablement limitée, l’architecture du processeur sous-jacente (Cyrix 5 × 86) était équivalente au 80486 d’Intel et le processeur ne pouvait pas se connecter à un cache L2 off-die (le seul type de cache L2 qui existait à l’époque). Des puces comme le Cyrix 6 × 86 pourraient au moins prétendre rivaliser avec Intel dans les applications professionnelles. Le MediaGX ne pouvait pas rivaliser avec un lamantin mort.

Texas Instruments TMS9900

Le TMS9900 est un échec notable pour une énorme raison: quand IBM cherchait une puce pour alimenter le PC IBM d’origine, ils avaient deux choix de base pour frapper leur propre date de livraison – le TMS9900 et l’Intel 8086/8088 (le Motorola 68K était en cours de développement mais n’était pas prêt à temps). Le TMS9900 n’avait que 16 bits d’espace d’adressage, tandis que le 8086 en avait 20. Cela faisait la différence entre l’adressage de 1 Mo de RAM et seulement 64 Ko. TI a également négligé de développer une puce périphérique 16 bits, ce qui a laissé le processeur coincé avec des périphériques 8 bits rédhibitoires. Le TMS9900 n’avait pas non plus de registres à usage général sur puce; ses 16 registres 16 bits étaient tous stockés dans la mémoire principale. TI a eu du mal à trouver des partenaires pour le second sourcing et quand IBM a dû choisir, il a choisi Intel. Le reste appartient à l’histoire.

Mention déshonorante: Qualcomm Snapdragon 810

Le Snapdragon 810 était la première tentative de Qualcomm pour construire un gros et petit processeur et était basé sur le processus de courte durée de 20 nm de TSMC. Le SoC était facilement la puce haut de gamme la moins aimée de Qualcomm dans la mémoire récente – Samsung l’a complètement ignoré et d’autres sociétés ont rencontré de graves problèmes avec l’appareil. QC a affirmé que les problèmes avec la puce étaient causés par une mauvaise gestion de l’alimentation OEM, mais que le problème soit lié au processus 20 nm de TSMC, à des problèmes avec la mise en œuvre de Qualcomm ou à l’optimisation OEM, le résultat était le même: une puce à chaud qui a gagné de précieux quelques conceptions de haut niveau et ne manque à personne.

Mention déshonorante: IBM PowerPC G5

Le partenariat d’Apple avec IBM sur le PowerPC 970 (commercialisé par Apple sous le nom de G5) était censé être un tournant pour l’entreprise. Lorsqu’elle a annoncé les premiers produits G5, Apple a promis de lancer une puce 3GHz d’ici un an. Mais IBM n’a pas réussi à fournir des composants pouvant frapper ces horloges à une consommation électrique raisonnable et le G5 n’a pas été en mesure de remplacer le G4 dans les ordinateurs portables en raison d’une forte consommation d’énergie. Apple a été contraint de passer à Intel et x86 afin de mettre sur le marché des ordinateurs portables compétitifs et d’améliorer ses performances de bureau.

Mention déshonorante: Pentium III 1,13 GHz

Le P3 lui-même était une belle architecture. Mais pendant la course à 1 GHz contre AMD, Intel cherchait désespérément à conserver une avance en matière de performances, même si les livraisons de ses systèmes haut de gamme glissaient de plus en plus loin (à un moment donné, AMD était estimé avoir un avantage de 12: 1 sur Intel lorsque il s’agit en fait d’expédier des systèmes à 1 GHz). Dans une dernière tentative pour retrouver l’horloge de performance, Intel a tenté de pousser le P3 180 nm à 1,13 GHz. Ça a échoué. Les puces étaient fondamentalement instables et Intel a rappelé l’ensemble du lot.

Mention déshonorante: Cell Broadband Engine>

Nous prendrons un peu de chaleur pour celui-ci, mais nous lancerons également le Cell Broadband Engine sur cette pile. Cell est un excellent exemple de la façon dont une puce peut être phénoménalement bonne en théorie, mais presque impossible à exploiter dans la pratique. Sony l’a peut-être utilisé comme processeur général pour la PS3, mais Cell était bien meilleur en traitement multimédia et vectoriel que jamais pour les charges de travail à usage général (sa conception remonte à une époque où Sony s’attendait à gérer à la fois les charges de travail CPU et GPU avec le même architecture de processeur). Il est assez difficile de multi-threader le CPU pour tirer parti de ses SPE (Synergistic Processing Elements) et il ressemble peu à toute autre architecture.

Quel est le pire processeur jamais créé?

Il est étonnamment difficile de choisir le pire processeur absolu. Est-il plus important qu’un processeur ne réponde pas complètement aux attentes exagérées (Itanium) ou que le cœur du processeur ait failli tuer l’entreprise qui l’a construit (Bulldozer)? Jugons-nous Prescott sur sa chaleur et ses performances (mauvaises, dans les deux cas) ou sur les records de revenus qu’Intel a fracassés?

Évalué dans le sens le plus large possible de «pire», je pense qu’une puce se situe finalement les pieds et les chevilles sous les autres: le Cyrix MediaGX. Il est impossible de ne pas admirer les idées avant-gardistes derrière ce processeur. Cyrix a été la première entreprise à construire ce que nous appellerions désormais un SoC, avec des contrôleurs PCI, audio, vidéo et RAM sur la même puce. Plus de 10 ans avant qu’Intel ou AMD n’envoie ses propres configurations CPU + GPU, Cyrix était là, ouvrant la voie.

Il est malheureux que le sentier mène directement à ce que les habitants appellent affectueusement «Alligator Swamp».

Conçu pour le marché à budget extrême, le Cyrix MediaGX semble avoir déçu à peu près tous ceux qui l’ont jamais contacté. Les performances étaient médiocres – un Cyrix MediaGX 333 avait 95% des performances entières et 76% des performances FPU d’un Pentium 233 MMX, un processeur fonctionnant à seulement 70% de son horloge. Les graphiques intégrés n’avaient aucune mémoire vidéo. Il n’y a pas d’option pour ajouter un cache L2 off-die. Si vous avez trouvé cela sous votre arbre, vous avez pleuré. Si vous deviez utiliser cela pour le travail, vous pleuriez. Si vous aviez besoin d’utiliser un ordinateur portable Cyrix MediaGX pour télécharger un programme pour saboter le vaisseau extraterrestre qui allait détruire toute l’humanité, vous êtes mort.

Dans l’ensemble, ce n’est pas une bonne puce.

