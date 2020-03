Les préparatifs de lancement de Rocket Lab se poursuivent malgré les restrictions de voyage liées aux coronavirus

WASHINGTON – Rocket Lab poursuit ses préparatifs pour un lancement plus tard ce mois-ci malgré la pandémie de coronavirus, bien que les plans d’une autre petite société de lancement pour un lancement ce mois-ci restent flous.

Le porte-parole de Rocket Lab, Morgan Bailey, a déclaré le 19 mars que la société prévoyait toujours de lancer une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande plus tard ce mois-ci. Le lancement est actuellement prévu pour le 30 mars au plus tôt, quelques jours plus tard, initialement annoncé.

Cette mission, appelée «Ne m’arrêtez pas maintenant» par la société, transportera trois charges utiles pour le Bureau national de reconnaissance. Il mettra également en orbite ANDESITE, un cubesat construit par des étudiants de l’Université de Boston et dont le lancement est assuré par la NASA, ainsi qu’un cubesat de l’Université de New South Wales en Australie.

Le lancement se poursuit malgré un ordre du Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern de fermer les frontières du pays à ceux qui ne sont pas citoyens ou résidents du pays, à compter du 20 mars. Cette décision vise à freiner la croissance des cas de coronavirus COVID -19, qui atteignait 39 en Nouvelle-Zélande au 20 mars.

Bailey a déclaré que les équipes de lancement, ainsi que toutes les charges utiles pour la mission, sont déjà au complexe de lancement de la société 1. L’intégration de la charge utile et une répétition de la fusée sont prévues pour le début de la semaine prochaine.

Rocket Lab n’a pas révélé si la pandémie et les restrictions de voyage affecteront les lancements futurs, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. La société avait prévu son premier lancement d’Electron à partir du complexe de lancement 2 à Wallops Island, en Virginie, pour le deuxième trimestre de cette année.

Le statut d’un autre lancement potentiel d’un petit lanceur reste incertain. Astra a demandé des restrictions d’espace aérien et des zones de danger pour l’océan pour un lancement entre le 23 mars et le 27 mars depuis le complexe du port spatial du Pacifique – Alaska sur l’île Kodiak. Une fenêtre de lancement est ouverte tous les jours de 15h30 à 19h. Est.

“Comme la deuxième campagne de lancement du DARPA Launch Challenge ne s’est pas concrétisée, Astra a demandé d’effectuer le même vol sans le parrainage de DARPA dans la fenêtre de mars demandée”, indique une note de l’Alaska Aerospace Corporation, qui exploite le site de lancement. Cette note est incluse dans un rapport de la Garde côtière américaine intitulé «Avis local aux marins» publié le 18 mars.

La Federal Aviation Administration a publié un avis aux aviateurs, ou NOTAM, pour les activités de lancement à partir de ce site pour les 24 et 25 mars. Un NOTAM antérieur pour un lancement du 23 mars n’était plus actif au 19 mars.

Astra n’a pas commenté publiquement ses plans de lancement, et la société n’a pas répondu aux demandes de commentaires le 19 mars. La société n’a fait aucune annonce publique depuis que sa dernière tentative de lancement à la fin du DARPA Launch Challenge a été repoussée le 2 mars en raison de ce la compagnie a appelé les données «hors nom» du véhicule détectées moins d’une minute avant le décollage prévu.

Au moment de ce gommage, Astra prévoyait de réessayer plus tard dans le mois. «Ce n’est probablement pas un jour ou deux. Cela ressemble plus à une semaine ou deux », a déclaré Chris Kemp, directeur général d’Astra, lors d’une téléconférence médiatique post-scrub sur le calendrier du prochain lancement. “Ce n’est certainement pas un mois ou deux.” Cela permettrait également à l’entreprise de remplacer la charge utile fournie par la DARPA par celle d’un client non identifié.

Les plans d’Astra peuvent être compliqués par les restrictions de voyage en Californie. Le siège social de la société, qui comprend un centre de contrôle des lancements, se trouve à Alameda, en Californie, une ville située dans l’un des six comtés de la baie de San Francisco qui a institué des restrictions concernant les «abris sur place» le 17 mars pour limiter la propagation du COVID-19. Cela n’a permis qu’à des entreprises «essentielles» de poursuivre leurs activités.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a rendu une ordonnance le 19 mars étendant ces restrictions à l’échelle de l’État, avec effet immédiat. Cette ordonnance permet de poursuivre les travaux dans les entreprises considérées comme faisant partie des «secteurs fédéraux d’infrastructures essentielles». L’un de ces secteurs, la «fabrication critique», comprend la fabrication de produits et de pièces aérospatiales.