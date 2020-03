Les processeurs Ampere Altra ARM lancent jusqu’à 80 cœurs pour défier Xeon et Epyc

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Ampere a travaillé sur sa première architecture de processeur ARM destinée à défier Intel et AMD pour le marché des centres de données, et la société est enfin prête à lancer la pièce. Le nouveau processeur Altra est une puce de 7 nm construite sur un SoC avec jusqu’à 80 cœurs. Jusqu’à présent, Ampere avait le marché EMAG, mais cette puce était une pièce à prise unique conçue à l’origine par Applied Micro. Altra prend en charge le fonctionnement cohérent du cache à deux sockets et la norme CPU ARMv8.2 + (le + est là car Ampere aurait tiré des fonctionnalités futures pour les intégrer plus rapidement dans le silicium). Chaque cœur Altra contient un cache I / D L1 de 64 Ko et 1 Mo de L2, tandis que l’ensemble du processeur est soutenu par un cache L3 de 32 Mo.

Chaque cœur de processeur contient deux unités SIMD 128 bits, ce qui représente un débit plutôt inférieur à celui d’un processeur AMD ou Intel équivalent. Les charges de travail INT8 et FP16 sont prises en charge pour la prise en charge de l’apprentissage automatique et l’Altra serait une conception à 4 larges avec une fréquence turbo de 3 GHz. SMT n’est pas implémenté; chaque noyau est à filetage unique. Un Altra à 80 cœurs est un système 80C / 80T, comparé au maximum d’AMD de 64C / 128T par socket. TDP est déclaré à 210 W pour la partie à 80 cœurs selon ServeTheHome.

L’Ampere Altra prend en charge 8 canaux de DDR4-3200 par puce (4 To de prise en charge de mémoire par socket). Comme Epyc, Altra propose 128 voies PCIe par CPU et en utilise 32 pour une connexion socket à socket dans une configuration à double socket, permettant 192 voies PCIe dans un système 2P. AMD utilise actuellement 48 voies pour la configuration de socket à socket via IF, ce qui signifie que les configurations 2P atteignent 160 voies PCIe. AMD peut techniquement utiliser encore plus de voies pour la connectivité puce à puce, mais n’a mis en service aucune pièce dans cette configuration.

Attentes en matière de rendement

Altra fait des estimations de performances estimées importantes, faisant valoir que sa puce à 80 cœurs surperformera un Epyc 7742 et surpassera largement le Xeon Platinum 8280. Le nouveau Intel Xeon Gold 6258R devrait remplacer le Platinum 8280 dans cette comparaison, étant donné qu’il est beaucoup moins cher et offre des performances identiques. Cependant, Ampere a choisi de déclasser les plates-formes Epyc et Intel pour tenir compte des différences du compilateur. Essentiellement, cela signifie qu’Ampere a réduit les performances attendues des plates-formes AMD et Intel de 16,5% et 24% respectivement.

Une autre chose à noter, cependant, est que l’Ampère Altra estimé sur cette diapositive a une vitesse d’horloge maximale de 3,3 GHz, 10% plus élevée que la partie que la société expédie réellement. Étant donné qu’ils ne revendiquent qu’un avantage de 4% par rapport à AMD, il est évident pourquoi ils ont choisi de modéliser une vitesse d’horloge plus élevée. La question de savoir si nous voyons cette horloge sur une pièce d’expédition n’a pas encore reçu de réponse. STH a plus de détails sur les comparaisons de performances et de puissance, mais il y a des inquiétudes quant à la validité des comparaisons TDP, donc je ne vais pas prendre la peine de les écrire. Fondamentalement, Ampère a utilisé un TDP évalué non mesuré dans le monde réel, ce qui soulève de sérieuses questions sur l’efficacité de la comparaison.

Pourtant, il n’y a pas de discussion avec le point le plus large. Nous commençons enfin à voir certaines sociétés ARM se battre pour des postes de centre de données. Jusqu’à présent, ces efforts sont assez qualifiés de débutants, mais davantage d’entreprises s’attaquent à l’espace. Nuvia a récemment lancé ses propres efforts autour des futures pièces de serveur et Amazon a lancé ses propres pièces Graviton pour les instances cloud. On ne sait pas s’ils peuvent prendre une part de marché significative de x86, mais ils ont évidemment l’intention d’essayer.

