Les propriétaires de Tesla en Australie se regroupent pour aider les pompiers et les victimes des incendies de forêt

Les propriétaires de Tesla en Australie se sont regroupés pour aider les victimes des feux de brousse qui font rage dans le pays et pour soutenir les pompiers volontaires sur la ligne de front qui essaient de garder les flammes sous contrôle.

Toby Patton, qui gère le compte Twitter des propriétaires australiens de Tesla, a lancé une collecte de fonds au profit du service d'incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud. Il a créé un compte GoFundMe et vise à collecter 10 000 $ pour les pompiers. Jusqu'à présent, la collecte de fonds a permis de recueillir près de 1 300 $.

«La communauté australienne des propriétaires de Tesla se rassemble pour aider à collecter des fonds pour le NSW Rural Fire Service, nous visons à collecter autant que possible, donc si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes en mesure de faire un don de n'importe quel montant, cela signifie que le service d'incendie rural de NSW sera mieux en mesure d'attaquer les incendies et de fournir un meilleur soutien à tous les résidents de NSW », lit-on sur la page GoFundMe.

Tous ceux qui pourraient faire un don, que ce soit le PDG d'une grande entreprise, la société elle-même, ou simplement la personne moyenne qui est assez à l'aise pour épargner quelques dollars, ou qui souhaite sauter un café le matin pour faire un don, s'il vous plaît, aidez-nous amasser des fonds pour le @NSWRFS https://t.co/S9Hqa5jSAU

– Australian Tesla Owners (@AusTeslaOwners) 23 décembre 2019

De même, les propriétaires de Tesla de toute l'Australie ont lancé la campagne # FrunksUp4Fires sur Twitter, appelant à des dons de vêtements, de jouets, de denrées non périssables, d'articles de toilette et d'autres articles qui pourraient être utiles aux victimes les plus vulnérables des feux de brousse.

La date de collecte desdits articles sera le 25 janvier et les donateurs pourront placer les articles sur les frunks Tesla à un endroit qui reste à déterminer. Le groupe demande l'aide de tous ceux qui pourraient avoir quelque chose à épargner.

Les feux de brousse NSW:

Plus de 650 maisons et 1800 bâtiments détruits.

8 vies perdues

33 blessés

1000s déplacés

20000 kilomètres carrés brûlés

25 fois la taille des incendies en Californie

3 fois plus grand que les incendies d'Amazon

SVP AIDEZ!

Plus d'informations: https://t.co/2IhNcCCnDI pic.twitter.com/eyKPz9KQsa

– Chris Vanderstock (@cvanderstock) 24 décembre 2019

Dimanche soir, les rapports locaux indiquent qu'il y a encore 98 incendies qui brûlent en Nouvelle-Galles du Sud et qu'il reste encore environ 50 feux de brousse. Rien qu'en NSW, le Rural Fire Service (RFS) estime la superficie totale brûlée à environ 3,41 millions d'hectares.

Les pompiers décrivent la situation comme sans précédent et catastrophique avec un total de six morts et 829 maisons détruites. Les autorités ont également émis des avertissements de voyage à travers l'État et ont exhorté les voyageurs de Noël à retarder leurs voyages alors que les feux de brousse s'intensifient.

«Pour mettre les choses en perspective, au cours des dernières années, nous avons brûlé une superficie totale d'environ 280 000 ha pendant toute la saison. Cette année, nous sommes à 3,41 m et nous ne sommes qu'à la moitié de la saison », a déclaré Angela Burford, porte-parole de RFS.

Les feux de brousse ont commencé en septembre et devraient s'étendre bien après Noël.