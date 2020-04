Les Raspberry Pi Zero à 5 $ peuvent alimenter les ventilateurs pour lutter contre le COVID-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Lorsque le projet Raspberry Pi a été annoncé pour la première fois, je pensais qu’il ressemblait à un jouet intéressant pour les programmés, et pas beaucoup plus. Au fur et à mesure que la famille d’appareils s’est améliorée, elle est devenue plus performante, mais je n’ai jamais personnellement eu de projet qui exigeait un Raspberry Pi. Maintenant, cependant, le travail que la Fondation Raspberry Pi a fait pour promouvoir et construire un écosystème pour leur produit homebrew pourrait vous sauver la vie ou la vie de quelqu’un que vous connaissez.

Des entreprises comme Ford et Toyota, ainsi que des fabricants de PC de boutique comme Maingear, construisent des ventilateurs dans des usines du monde entier. Mais les composants mécaniques nécessitent toujours une carte de contrôle pour les faire fonctionner. La Fondation Raspberry Pi a annoncé que son minuscule Pi Zero de 5 $ sera utilisé pour contrôler les ventilateurs à l’avenir. Bien que la petite carte n’emballe que très peu en termes de puissance, avec seulement 512 Mo de RAM et un processeur ARMv11 monocœur à 1 GHz, il s’avère que vous n’avez pas besoin de beaucoup de puissance de traitement pour faire fonctionner un ventilateur.

«L’un des principaux défis de la mise à l’échelle rapide de la fabrication de produits comme celui-ci est que vous pouvez être en mesure d’augmenter la production des éléments de traitement de l’air, mais vous devez toujours fournir l’élément de contrôle: souvent, les composants dont vous avez besoin sont sur 20 semaines délais de livraison et (espérons-le) nous serons hors de l’autre côté de cette pandémie d’ici là », a déclaré Eben Upton, PDG et fondateur de Raspberry Pi, à Tom’s Hardware. «Le Raspberry Pi« se construit sur stock »plutôt que« construit sur commande », nous avons donc généralement des produits en stock ou en préparation avec des délais courts.»

RBF a produit 192 000 appareils Raspberry Pi Zero / Zero W au premier trimestre 2020, mais la société prévoit de porter ce chiffre à 250 000 / trimestre à l’avenir. Upton rapporte que l’intérêt pour le Pi Zero est essentiellement dû à son prix bas et à sa puissance de calcul suffisante pour une tâche peu exigeante (mais extrêmement importante). Le Raspberry Pi n’est pas connu pour avoir été utilisé auparavant dans des dispositifs médicaux, sous quelque forme ou référence. Les ventes de Pi auraient explosé, avec 1,75 million d’euros vendus au premier trimestre. La demande serait due aux consommateurs qui les utilisent dans l’enseignement à domicile et le télétravail.

Le Raspberry Pi 4 est actuellement la version la plus puissante du système disponible, avec quatre cœurs Cortex-A72 à 1,5 GHz. Bien que le Pi ne soit pas et ne devrait pas être considéré comme un remplacement de bureau ou d’ordinateur portable, le Pi 4 est capable d’exécuter un ensemble de charges de travail beaucoup plus large, avec jusqu’à 4 Go de RAM, un processeur Video Core VI et un support HDMI 2.0. Selon Upton, la demande accrue de Raspberry Pi Zero / Zero W n’a pas affecté l’offre d’autres produits Pi. Si la demande de Pi Zeros pour les ventilateurs continue de croître, il pourrait même être judicieux de choisir une autre plate-forme pour le projet intégré pour lequel vous envisagez d’en utiliser une, pour garantir que le matériel circule là où il est le plus nécessaire.

De l’accélération des efforts de superinformatique pour lutter contre le COVID-19 à la construction de ventilateurs, l’industrie technologique s’est intensifiée pour aider à lutter contre la pandémie de plusieurs manières. Un grand merci à la Fondation Raspberry Pi pour avoir œuvré pour que plus de personnes dans le monde aient accès à des équipements de sauvetage.

