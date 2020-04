Les récompenses de l’atterrisseur lunaire humain de la NASA attendues en avril

WASHINGTON – La NASA devrait annoncer des récompenses pour le développement d’atterrisseurs lunaires humains plus tard ce mois-ci alors que deux sénateurs pressent la NASA de maintenir le cap sur l’utilisation de partenariats commerciaux pour ces atterrisseurs.

La NASA a demandé des propositions l’automne dernier pour son programme Human Landing System (HLS), où les entreprises développeront des atterrisseurs lunaires humains pour le programme Artemis grâce à des partenariats public-privé. Les propositions étaient dues à la NASA début novembre 2019, l’agence envisageant de sélectionner ensuite jusqu’à quatre sociétés pour les études de conception et de développement initiales, d’une durée de 10 mois. La NASA en choisirait alors un ou deux pour procéder au développement à grande échelle des atterrisseurs.

Au moment où la NASA a publié l’appel à propositions, officiellement connu sous le nom d’une large annonce d’agence faisant partie de son programme Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP), la NASA a déclaré qu’elle devrait décerner ces premiers prix en janvier 2020.

Cependant, la NASA n’a pas encore annoncé de sélections, et la dernière mise à jour des achats, publiée le 10 février, a déclaré qu’elle s’attendait à attribuer des récompenses fin mars ou début avril. Un porte-parole de la NASA a déclaré le 16 avril que la NASA prévoyait d’annoncer les prix HLS ce mois-ci, mais n’a pas encore fixé de date précise.

La NASA n’a pas expliqué pourquoi les récompenses HLS ont glissé. Cependant, la NASA a révisé son architecture globale d’exploration lunaire afin d’atteindre l’objectif de retour des humains à la surface de la lune d’ici la fin de 2024, l’objectif fixé par la Maison Blanche il y a un peu plus d’un an.

Lors d’une réunion du 13 mars du comité scientifique du Conseil consultatif de la NASA, Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, a déclaré qu’il s’efforçait de «réduire les risques» du programme depuis sa prise de fonction en décembre. Cela comprenait de retirer la passerelle lunaire du chemin critique pour ce retour en 2024, tout en la conservant pour la présence lunaire durable à long terme recherchée par la NASA.

Loverro a également laissé entendre lors de cette réunion que la NASA s’éloignait de son architecture d’origine pour un atterrisseur lunaire comprenant un module de montée, un module de descente et une étape de transfert. Chaque élément pourrait être lancé individuellement et agrégé à la passerelle.

“Le risque du programme est déterminé par les choses que vous n’avez pas faites dans l’espace auparavant que vous auriez maintenant à faire dans cette mission”, a-t-il ensuite déclaré, faisant référence aux plans “de lancer un atterrisseur en trois pièces individuelles qui doivent se rencontrer la lune », l’approche de la NASA a déjà discuté. “Nous n’avons jamais fait cela auparavant, nous aimerions donc essayer d’éviter de faire des choses que nous n’avons jamais faites auparavant.”

Dans une lettre datée du 14 avril adressée à l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, aux sens. Marco Rubio (R-Fla.) Et Richard Blumenthal (D-Conn.), A déclaré que l’agence devrait s’en tenir à son approche originale du programme HLS.

“La stratégie d’acquisition compétitive menée par l’industrie de la NASA pour le programme HLS reconnaît que lorsque l’industrie et le gouvernement travaillent ensemble, ils produisent les meilleurs résultats pour la nation”, ont-ils écrit dans la lettre publiée le 15 avril. “Nous vous exhortons à poursuivre l’acquisition de HLS comme prévu. »

Les sénateurs ont également appelé la NASA à utiliser une approche similaire pour les futurs grands atterrisseurs lunaires de fret, qui pourraient être nécessaires pour fournir les infrastructures nécessaires à la phase durable de l’exploration lunaire. “Compte tenu des investissements importants de la NASA et du secteur privé, et des progrès importants déjà réalisés, nous vous encourageons à vous associer rapidement à l’industrie pour le développement d’un ou plusieurs grands atterrisseurs de fret et des services de suivi”, ont-ils écrit.

Trois équipes de l’industrie ont annoncé qu’elles avaient soumis des propositions HLS. L’un est une équipe dirigée par Blue Origin avec ses partenaires Draper, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Boeing a déclaré qu’il proposait un atterrisseur lunaire qui pourrait être lancé en une seule unité sur une fusée Space Launch System. Dynetics a confirmé en janvier qu’elle avait soumis une proposition, à la tête d’une équipe comprenant Sierra Nevada Corporation.

D’autres sociétés peuvent avoir soumis des propositions de HLS mais ne les ont pas divulguées. Par exemple, il y a des spéculations répandues SpaceX a soumis une proposition, mais la société a refusé de la confirmer.

Bien que la pandémie de coronavirus ait ralenti de nombreuses activités de la NASA, elle ne semble pas avoir eu un impact majeur sur le programme HLS. Lors d’une assemblée publique en ligne le 2 avril, des responsables du Marshall Space Flight Center, qui héberge le programme HLS, ont déclaré que ce programme faisait partie de ceux qui se poursuivaient sans interruption grâce au télétravail.

Au moment de la réunion de la mairie, les responsables de Marshall s’attendaient à ce que les prix HLS soient annoncés prochainement. “Nous devrions entendre quelque chose assez rapidement de Washington à ce sujet”, a déclaré Paul McConnaughey, directeur adjoint du centre.