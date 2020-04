Les responsables de Marshall s’attendent à ce que la fermeture du centre dure des semaines

WASHINGTON – Les dirigeants de l’un des plus grands centres de terrain de la NASA qui a été effectivement fermé par la pandémie de coronavirus s’attendent à ce qu’il faudra au moins plusieurs semaines avant que le personnel puisse recommencer à travailler sur le site.

Lors d’une réunion publique en ligne le 2 avril, les hauts responsables du Marshall Space Flight Center en Alabama ont déclaré qu’il était impossible de donner une date précise pour la réouverture du centre pour tout le personnel, mais ont indiqué que ce serait mai au plus tôt avant que le centre ne puisse démarrer. permettant à plus de personnel de travailler au centre.

«Je ne sais tout simplement pas quand nous serons en mesure de retourner au travail», a déclaré Jody Singer, directrice de Marshall, dans ses remarques d’ouverture de l’événement d’une heure, notant que c’était la question la plus courante qu’elle entendait de la part des employés du centre. «Ce virus dicte notre chronologie. Nous devons laisser les données guider nos décisions. »

Plus tard au cours de la réunion, Steve Miley, directeur adjoint du centre, a déclaré que la décision de permettre aux personnes de revenir à Marshall sera basée sur plusieurs facteurs. Cela inclut, at-il dit, les protocoles de «distanciation sociale» émis par la Maison Blanche qui recommandent aux gens de travailler à domicile et d’éviter les grands rassemblements. Ces protocoles, initialement destinés à durer pendant la seconde moitié de mars, ont été prolongés la semaine dernière jusqu’à la fin avril.

“Nous savons que nous ne reviendrons pas avant cette date et probablement pas immédiatement après cette date”, a-t-il déclaré. «Autant que je le souhaiterais, je ne prédirai pas de date de retour au travail.»

La décision de permettre aux gens de retourner au travail, a-t-il dit, dépendra également des conseils du siège de la NASA ainsi que de la coordination avec les responsables locaux. L’État de l’Alabama a institué une ordonnance de séjour à domicile le 4 avril qui, comme dans de nombreux autres États, oblige les gens à rester chez eux, sauf pour un ensemble d’activités jugées essentielles.

“Je n’autoriserai pas un retour partiel ou complet sur le chantier tant qu’il ne sera pas jugé approprié que notre personnel soit là”, a déclaré Singer. Ce retour sera probablement une approche progressive, a-t-elle dit et d’autres, passant de l’étape 4 à l’étape 1 – opérations normales – de manière progressive.

Marshall a été le deuxième centre de la NASA à passer à l’étape 3 du plan de riposte à la pandémie de l’agence, instituant le télétravail obligatoire pour tout le personnel, sauf essentiel à la mission, le 14 mars, lorsqu’un employé du centre a été diagnostiqué avec COVID-19. Le centre est passé à l’étape 4, le plus haut niveau, le 27 mars, en raison du nombre croissant de cas de maladie dans l’État et des conseils du gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, pour fermer des entreprises non essentielles. L’étape 4 restreint davantage l’accès au centre à ceux nécessaires à la sûreté et à la sécurité, à quelques exceptions près. Marshall est l’une des 10 installations de la NASA actuellement à l’étape 4. Les huit autres sont à l’étape 3.

David Thaxton, l’agent de santé au travail de Marshall, a déclaré lors de la réunion de la mairie que trois employés de Marshall avaient été testés positifs pour COVID-19, dont deux après que le centre est passé à l’étape 3. Au Michoud Assembly Facility à La Nouvelle-Orléans, qui est dirigé par Marshall et est également à l’étape 4, 13 employés ont été testés positifs. Il a ajouté que, avec le télétravail en place depuis plus de deux semaines maintenant, le centre n’était pas en cours de suivi des cas parmi la main-d’œuvre, sauf pour ceux qui travaillent sur place.

Avec l’étape 4 en place, le personnel travaillant chez Marshall est limité aux personnes telles que le personnel de sécurité et des infrastructures essentielles, comme les technologies de l’information. Quelques autres opérations restent ouvertes, comme le centre de contrôle de la charge utile de la Station spatiale internationale à Marshall. «Le centre d’intégration des opérations de charge utile a fait un excellent travail pour être résilient face à cette perturbation», a déclaré Singer, en maintenant ses opérations 24h / 24.

Les activités qui peuvent être réalisées principalement par le télétravail se sont poursuivies en grande partie sans interruption. Cela comprend le programme Human Landing System, géré par Marshall, pour développer des atterrisseurs lunaires humains pour le programme Artemis. L’attribution des premiers contrats d’études pour cet effort est attendue dans le courant du mois. “Nous devrions entendre quelque chose de Washington assez rapidement à ce sujet”, a déclaré Paul McConnaughey, directeur adjoint du centre.

Cependant, Singer et d’autres responsables de Marshall ont reconnu que certains programmes nécessitant de travailler sur du matériel dans les installations de Marshall et de Michoud sont suspendus. Cela comprend des travaux sur le système de lancement spatial et le matériel Orion, ainsi que le matériel pour le satellite d’astronomie Imaging X-ray Polarimetry Explorer en cours d’assemblage au centre. «La sécurité de nos employés est plus importante que le calendrier de ces importants projets», a déclaré McConnaughey.