Les responsables du comté de King distribueront 20 000 kits de test de coronavirus – .

Une infirmière prélève des échantillons lors d’un test de dépistage d’un coronavirus. (Photo de médecine UW)

Pour combler une lacune inquiétante dans les tests de dépistage du coronavirus, les responsables de la santé publique du comté de Seattle-King ont annoncé qu’ils distribueraient plus de 20 000 kits de test, en priorité pour les premiers prestataires, les professionnels de la santé et les personnes dans des environnements à haut risque tels que les soins de longue durée. installations et refuges pour sans-abri.

L’École de médecine de l’Université de Washington fait don de 20 000 de ses kits, a déclaré aujourd’hui Public Health – Seattle & King County dans un blog.

L’étude sur la grippe de Seattle, en partenariat avec des responsables de la santé publique pour suivre la propagation de l’épidémie, mettra 2 000 de ses kits d’auto-prélèvement à la disposition des établissements de soins de longue durée dans le cadre d’une étude portant sur la prévalence du virus parmi les soins de santé travailleurs. L’équipe de la Seattle Flu Study fournira également des tests à environ 100 résidents dans des refuges pour sans-abri chaque semaine dans le cadre d’une étude distincte.

Un autre 1 000 kits seront mis à disposition localement par le Département de la santé de l’État de Washington pour tester les prestataires de services médicaux d’urgence.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

“Ces kits aident à répondre à l’urgence d’augmenter les tests de dépistage du COVID-19 dans le comté de King”, a déclaré Jeff Duchin, responsable de la santé publique pour Seattle et le comté de King, dans le communiqué publié aujourd’hui. “Je remercie nos partenaires communautaires qui aident à faire les tests là où ils sont le plus nécessaires en ce moment.”

La réponse des États-Unis à l’épidémie a été entravée à l’échelle nationale en raison du manque de kits de test. Un autre problème est lié à la capacité limitée de traitement des tests. UW Medicine effectue actuellement environ 70% des tests COVID-19 de l’État de Washington et accélère pour traiter 5 000 à 6 000 tests par jour.

Les tests de coronavirus pour le grand public sont généralement effectués par des prestataires de soins de santé plutôt que par des agences de santé publique. Pour gérer l’effort de dépistage, les responsables recommandent aux prestataires de soins de santé de tester les personnes présentant des symptômes de COVID-19 – tels que fièvre, toux ou essoufflement – avant de tester les personnes présentant moins de symptômes.

L’augmentation des tests est considérée comme l’une des exigences pour assouplir les lignes directrices sur les abris à domicile qui sont actuellement en vigueur dans l’État de Washington jusqu’au 4 mai. Les responsables de la santé publique ont souligné que les résidents devraient continuer à suivre les lignes directrices sur l’éloignement physique – par exemple, rester 6 pieds en dehors des autres – pour minimiser la transmission du virus.

Infographie: Ce que vous devez savoir sur les tests COVID-19

Grâce à l’éloignement physique, l’augmentation exponentielle du nombre de cas confirmés de COVID-19 a ralenti dans l’État de Washington. Le comté de King signale 3 886 cas confirmés mercredi soir, soit 198 de plus que les chiffres de la veille. Quatorze décès supplémentaires ont été signalés, portant le total du comté à 258.

Les chiffres à l’échelle de l’État montrent 9 097 cas confirmés et 421 décès mardi soir.

Les dernières projections de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’UW suggèrent que l’État de Washington vient de dépasser le pic en termes d’utilisation des ressources hospitalières et de décès quotidien. Ces projections estiment que l’État de Washington enregistrera 700 décès d’ici août et que le nombre de morts à l’échelle nationale s’élèvera à 60415 d’ici là. Ces chiffres sont inférieurs à ce qu’ils étaient lorsque l’IHME a commencé à fournir des projections, en grande partie parce que les États ont consacré plus de ressources au renforcement des capacités de soins de santé.