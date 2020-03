Les revenus d’APT Satellite en baisse alors que les concurrents se multiplient

WASHINGTON – APT Satellite a annoncé une baisse de ses revenus de 14% en 2019, les concurrents régionaux possédant de nouveaux satellites ayant commencé à prendre des parts de marché.

L’opérateur basé à Hong Kong a déclaré 1,06 milliard de dollars de revenus de Hong Kong en 2019 (137 millions de dollars aux taux de change actuels). Les bénéfices attribuables aux actionnaires ont chuté de 28,5% pour s’établir à 362,3 millions de dollars de Hong Kong (46,7 millions de dollars).

APT Satellite a déclaré que la dynamique concurrentielle qu’elle avait mise en garde ces dernières années – environ une douzaine d’opérateurs régionaux de satellites se disputent les affaires à travers l’Asie du Sud-Est – est devenue plus difficile après que «deux pays qui ont leurs propres satellites ont commencé à fonctionner.

APT Satellite n’a pas nommé ces pays dans son rapport financier 2019, publié le 23 mars. Mais Huang Baozhong, vice-président exécutif d’APT Satellite, a nommé l’année dernière le Bangladesh et l’Indonésie comme pays à concurrence accrue.

“Comme d’autres opérateurs de satellites, nous sommes confrontés à un ralentissement de la demande simplement en raison de l’offre excédentaire de notre marché stratégique, y compris l’Indonésie et le Bangladesh”, a déclaré Baozhong lors d’un panel lors de la World Satellite Business Week à Paris en septembre dernier.

Bangabandhu-1, un satellite de communication Thales Alenia Space construit pour la Commission de réglementation des télécommunications du Bangladesh, lancé en mai 2018 sur une fusée SpaceX Falcon 9. 2019 a été la première année complète d’exploitation du satellite.

L’opérateur commercial indonésien PSN a lancé un satellite, le PSN-6 de Maxar Technologies, sur un Falcon 9 en février 2019.

Les deux satellites ont ajouté des capacités en bandes C et Ku sur les marchés qu’APT Satellite dessert avec sa propre flotte de cinq satellites.

APT Satellite a déclaré qu’elle faisait de “remarquables progrès” en Chine continentale, un marché fermé à de nombreux opérateurs de satellites étrangers. Apstar-5C, le premier satellite à haut débit de la société, gagne des clients dans toute l’Asie du Sud-Est, a déclaré APT Satellite.

Baozhong a déclaré qu’APT Satellite constatait une demande croissante de connectivité de la part des navires de pêche dans les eaux proches de la Chine. La société se développe également sur le marché du Wi-Fi en vol avec Panasonic Avionics, qui a aidé à concevoir le lancement du satellite Apstar-6D plus tard cette année.

APT Satellite a déclaré avoir ajouté des stations passerelles en Indonésie, et d’autres sont en préparation en Australie, à Hong Kong et en Malaisie pour prendre en charge davantage de services de connectivité à haut débit. Baozhong a déclaré que l’ajout de passerelles aide non seulement à faciliter les services à haut débit localement, mais crée des opportunités de travailler avec des fournisseurs de services locaux dans chaque pays pour offrir des solutions intégrées verticalement.

APT Satellite a déclaré que 2020 serait une autre année mise à l’épreuve par «une offre excédentaire et une vive concurrence».

“L’épidémie mondiale de coronavirus entraînera également des défis et des difficultés pour le développement du marché”, a déclaré la société.