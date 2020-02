Les rêves de Supernova écrasés alors que Betelgeuse recommence à s’éclaircir – .

Depuis quelques mois maintenant, la star voisine connue sous le nom de Betelgeuse agit plutôt étrangement. Au début, l’étoile semblait devenir très sombre, suggérant la possibilité que le géant rouge pourrait bientôt s’effondrer et exploser en supernova. Tout le monde ne croyait pas que l’étoile s’approchait de son acte final, mais son comportement étrange avait beaucoup de scientifiques qui se demandaient comment les choses allaient se dérouler.

Le chapitre suivant est venu plus tôt ce mois-ci lorsque les observations de l’étoile ont révélé que seule une partie de celle-ci était en train de s’assombrir. La lueur de l’étoile prenait une sorte de forme de croissant, augmentant la possibilité que sa surface agisse juste bizarrement et que l’étoile n’approchait pas réellement un événement de supernova. Maintenant, de nouvelles observations poussent la théorie de la supernova encore plus loin par la fenêtre, et il semble maintenant que l’étoile ne risque pas réellement de devenir une supernova.

Comme le rapporte Phil Plait de SyFy Wire, les dernières observations de Betelgeuse révèlent que l’étoile s’illumine à nouveau. La tendance à la gradation semble avoir connu une fin abrupte et le géant rouge gagne maintenant en luminosité progressivement au cours d’une semaine environ.

Selon vos désirs personnels, ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Pour ceux qui rêvaient de voir une supernova se dérouler sous nos yeux, il semble que ce rêve soit maintenant mort, du moins pour le moment. Il semblerait que la star ait encore une longue vie devant elle, et pour l’instant, il semblerait que nous ne la verrons pas exploser au cours de notre vie.

Pourtant, avec le nombre de changements rapides que Betelgeuse a produits au cours des derniers mois, tout est possible, et les astronomes garderont sûrement un œil attentif sur l’étoile voisine pour des changements supplémentaires dans sa personnalité dans les mois à venir.

Source de l’image: ESO / M. Montargès et al.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

