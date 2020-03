Les rumeurs sur le processeur Intel Desktop pointent vers une configuration Big.Little, 16 cœurs

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’une des différences entre la conception des processeurs de bureau / ordinateur portable et les processeurs ARM utilisés dans les appareils mobiles est que ces derniers reposent sur un schéma appelé big.Little. Étant donné que les appareils mobiles ont des enveloppes de puissance si petites, leurs SoC ont souvent deux ensembles de cœurs – un «grand» ensemble puissant de cœurs de processeur pour gérer les charges de travail intensives et un ensemble de «petits» cœurs pour gérer les tâches de base à faible consommation d’énergie. Apple n’appelle pas sa propre approche grande, petite, mais elle fonctionne sur le même principe.

AMD et Intel, en revanche, n’ont jamais adopté de configuration grande et petite pour un processeur de bureau. La partie la plus proche du côté x86 est le Lakefield d’Intel, qui combine quatre cœurs de processeur de classe Atom avec un seul cœur Ice Lake de 10 nm. Si ces rumeurs sont exactes, cela va changer avec Alder Lake-S. Non seulement Intel apportera une configuration grande.Petite sur le marché, mais il le fera dans les processeurs à haute puissance.

La rumeur concerne une diapositive, prétendument d’Intel, montrant la société lançant une configuration Alder Lake avec huit gros cœurs et huit petits, couplée à un processeur graphique «GT1» sur LGA 1700.

Nous disons toujours de prendre les rumeurs avec un grain de sel, mais je prendrais celle-ci avec un shaker. Le timing du socket n’est pas fou, surtout si Intel maintient la compatibilité du dissipateur thermique. L’idée d’un noyau graphique «GT1» impliquerait qu’Intel rebranding sa division GPU, puisque les puces de bureau ont généralement porté GT2, mais ce n’est pas impossible non plus.

La raison technique de se méfier de cette rumeur est qu’il n’est pas du tout clair pourquoi vous souhaitez apporter une configuration 8 + 8 à une puce de bureau. Windows 10 a été mis à jour pour prendre en charge big.Little dans le cadre de sa compatibilité avec ARM, mais la plupart des utilisateurs de bureau préfèrent n’en avoir que 1). Plus de fréquence d’horloge ou 2). Plus de «gros» noyaux si on leur offre le choix. Les repères des grands et petits SoC datant de 2015 montrent que l’avantage de tirer les petits cœurs était relativement faible:

Il est toujours possible qu’Intel ait trouvé une méthode pour améliorer les performances à partir de l’exécution simultanée de la charge de travail ou que les petits cœurs soient destinés à fonctionner dans un mode inactif basse consommation qui réduit considérablement la consommation d’énergie du bureau tout en gardant le système réactif. Mais alors que les utilisateurs de bureau peuvent se soucier de l’efficacité énergétique, cela ressemble beaucoup plus à une fonctionnalité mobile qu’à une fonctionnalité de bureau. La rumeur spécifique concerne le bureau, pas le portable.

Serait-ce une tentative d’Intel de «simuler» un processeur 16 cœurs pour les ordinateurs de bureau? Encore une fois, possible, mais pas particulièrement probable. Un tel changement serait spectaculairement mal reçu par la presse et on ne sait pas quel type d’avantage Intel tire de cette opération en premier lieu.

Enfin, il y a le fait qu’Intel aura déjà des processeurs 10 cœurs sur le marché avec Comet Lake cette année. Désormais, Intel peut et apporte des modifications à ses familles de processeurs – il a ajouté et supprimé Hyper-Threading, par exemple, et augmenté le nombre absolu de cœurs disponibles dans les familles i3 / i5 / i7. Mais reculer de 10 à 8 sur le lac Alder serait une réduction sans précédent. Intel devrait avoir confiance en un IPC et / ou une vitesse d’horloge significativement plus élevés afin de pouvoir être certain que 8 cœurs de processeur dépasseraient 10 par rapport à une génération précédente.

Là encore, si Intel pouvait prendre son augmentation de 1,18x IPC d’Ice Lake sur Coffee Lake et la combiner avec la mise à l’échelle de fréquence de Coffee Lake, cela représenterait une amélioration de 1,16x des performances. Donc, encore une fois, il y a un chemin potentiel ici, en particulier si Intel assouplit son TDP à 150 W – mais il y a aussi des raisons de se demander si l’entreprise mettrait en œuvre ce type de stratégie, et plus de questions que de réponses sur les avantages de le faire.

