Les scientifiques avertissent que les réductions proposées mettent en danger le programme scientifique sur Mars

WASHINGTON – Les scientifiques impliqués dans plusieurs missions en cours sur Mars avertissent qu’une proposition de budget qui mettrait fin à une mission et réduirait les opérations d’autres pourrait perturber l’architecture d’exploration plus large de la NASA sur Mars.

La demande de budget de la NASA pour l’exercice 2021, publiée en février, a proposé de mettre fin à l’orbiteur Mars Odyssey 2001, qui a reçu 11,5 millions de dollars au cours de l’exercice 2019, et de réduire le financement du rover Curiosity de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2019 à 40 millions de dollars.

Les réductions proposées sont intervenues malgré des examens favorables des deux missions lors du dernier examen de haut niveau des missions prolongées. “Il y a un nuage au-dessus de notre mission”, a déclaré Jeff Plaut, scientifique de projet pour Mars Odyssey, lors d’une réunion en ligne du Mars Exploration Program Analysis Group (MEPAG) de la NASA le 17 avril, faisant référence à l’annulation proposée. «Et ce, malgré le fait que la revue senior a donné à Odyssey une critique très favorable et a recommandé une augmentation de notre financement.»

Les instruments du vaisseau spatial fonctionnent bien, a-t-il dit, et la mission prolongée de trois ans proposée créerait une base de référence des observations de Mars s’étendant sur plus de 20 ans. Odyssey sert également de relais de données pour les missions en surface.

L’effet de la fin de la mission va au-delà des capacités scientifiques et de communication perdues. “Il s’agit aussi de personnes”, a déclaré Plaut, y compris les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs dont le travail est soutenu par le financement des opérations de la mission. “Dans une période d’incertitude sur l’emploi des gens, cela semble être un moment difficile de licencier davantage.”

La réduction proposée du budget de Curiosity signifiera moins de changements pour les opérations de mission, a déclaré Ashwin Vasavada, scientifique de projet pour Curiosity, lors de la réunion du MEPAG. Au cours des dernières années, la mission a effectué environ 16 quarts de travail par mois, ce qui est suffisant pour maintenir un rythme de travail soutenu sans tâches de fin de soirée ou de fin de semaine. “C’est l’endroit idéal pour conduire un rover”, a-t-il déclaré.

Une réduction budgétaire pour l’exercice 2020 a forcé la mission à passer à 14 postes par mois, et le budget proposé pour 2021 le ramènerait à 10 postes par mois. «Les cycles de planification se traduisent par ce que nous pouvons conduire et échantillonner», a-t-il déclaré, même si, comme Odyssey, il a obtenu une note élevée dans la revue senior. “C’est un grand coup de moral pour nous.”

Tous deux ont déclaré que les coupes budgétaires proposées étaient inattendues. “Nous avons été surpris en février de voir que si le budget proposé par le président était adopté, la mission Odyssée devrait se terminer cette année civile, vraiment dans les prochains mois”, a déclaré Plaut.

“Nous ne savons pas pourquoi cela s’est produit”, a déclaré Vasavada.

Les responsables de la NASA ont déclaré le mois dernier que le budget du programme global de l’agence pour Mars était «surchargé» en raison des dépassements de la mission Mars 2020 pour résoudre les problèmes. Cela a forcé «l’austérité dans tout le portefeuille» des missions, selon les mots de Jim Watzin, directeur du programme d’exploration de la NASA sur Mars, lors d’une réunion du comité consultatif des sciences planétaires du 9 mars.

Watzin a offert une explication similaire lors de la réunion du MEPAG du 15 avril. «Ce fut une année difficile car nous avons essayé de résoudre les problèmes avec Mars 2020», a-t-il déclaré, un effort qu’il a dit fructueux. «Le financement disponible pour toutes nos activités opérationnelles de mission continue est limité.»

Il a ajouté que la NASA prenait des mesures pour repousser les décisions de fermer Odyssey en attendant une action du Congrès sur un projet de loi de dépenses pour 2021. “Nous avons entamé la discussion et la planification sur la manière de prévenir les activités de fermeture aussi longtemps que possible afin de pouvoir conserver des options si des fonds sont disponibles pour poursuivre ou étendre les opérations d’Odyssey”, a-t-il déclaré. “Nous ne nous précipitons pas pour clore la mission.”

La fin d’Odyssey a des implications au-delà de cette mission elle-même. Bruce Banerdt, enquêteur principal de l’atterrisseur InSight Mars, a déclaré que 60% des données d’InSight et plus de 90% des commandes qui lui étaient envoyées étaient relayées via Odyssey. “C’est quelque chose dont la mission InSight est extrêmement préoccupée”, a-t-il déclaré.

D’autres missions sont également préoccupées par les coupes budgétaires à long terme. Rich Zurek, scientifique du projet pour la mission Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), a déclaré lors de la réunion du MEPAG que la demande de budget 2021 réduirait 2,5 millions de dollars de son budget scientifique, amenant la mission à son «plancher scientifique». Selon lui, la mise en œuvre de ces mesures nécessiterait la clôture de certaines enquêtes et la réduction des observations ciblées jusqu’à 50%.

Les projections pour les années futures incluses dans la proposition 2021 réduiraient encore le budget du MRO. “Nous ne pourrons pas simplement couper à travers la planche”, a-t-il dit, mais au lieu de cela, éteindre certains instruments, comme un spectromètre appelé CRISM.

Plus tard lors de la réunion du MEPAG, Bruce Jakosky, chercheur principal de la mission de l’orbiteur MAVEN et chef du groupe de travail sur la stratégie d’architecture de Mars, a noté que les coupures interviennent à un moment où il n’y a pas de missions approuvées au-delà du rover Mars 2020. La NASA étudie actuellement de futures missions pour retourner des échantillons collectés d’ici Mars 2020, ainsi qu’un orbiteur Mars Ice Mapper, mais les deux sont encore dans leurs premières phases d’étude.

L’incertitude quant aux futures missions et les coupes dans les missions en cours posent un problème majeur pour le programme global de Mars, a-t-il averti. “En ce moment, nous risquons de perdre les avantages d’avoir un programme d’exploration de Mars intégré et cohérent.”