Les scientifiques constatent que jusqu’à 86% des infections à coronavirus ne sont pas signalées – .

Les travailleurs de la construction traversent une rue vide du quartier de South Lake Union à Seattle, où des milliers d’employés d’Amazon travaillent généralement. La région est beaucoup plus calme à la suite des politiques de travail à domicile mises en place en réponse à l’épidémie de coronavirus de la région de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

La modélisation informatique du cours de l’épidémie de coronavirus en Chine, dans les semaines précédant l’arrêt du voyage le 23 janvier, suggère que 86% des infections n’ont pas été documentées.

Ces infections non documentées étaient environ deux fois moins contagieuses que les cas documentés, mais étaient à l’origine des deux tiers des cas documentés, selon une étude publiée aujourd’hui en ligne par la revue Science.

Les résultats sont parallèles à d’autres recherches sur le rôle de la transmission furtive ou cryptique dans la propagation du virus potentiellement mortel. Ils soulignent également l’importance d’un dépistage généralisé, même si les patients ne présentent pas de symptômes graves, en particulier pendant les premières phases de la transmission.

“Des procédures de test plus actives permettraient de détecter plus de cas”, a déclaré aujourd’hui aux journalistes Jeffrey Shaman, de l’université de Columbia, co-auteur de l’étude. «La manière dont cela serait mis en œuvre est quelque chose dont nous pouvons débattre pendant un certain temps. Et évidemment, tout cela doit être fait dans le contexte de la logistique et des coûts de mise en œuvre de beaucoup plus de tests. »

Shaman et ses collègues ont suivi les rapports d’infections en Chine du 10 au 23 janvier et du 24 janvier au 8 février et ont alimenté ces rapports ainsi que des données sur la mobilité de la population dans leur modèle informatique.

Lorsque les chercheurs ont commencé à rassembler leurs données, ils soupçonnaient que le modèle montrerait que les cas signalés n’étaient que «la pointe de l’iceberg» pour la propagation de l’infection, a déclaré Shaman. Cette suspicion était basée sur des recherches antérieures impliquant des coronavirus plus bénins – tels que ceux qui causent le rhume. De telles recherches suggéraient que la plupart des infections provoquaient des symptômes si légers que les personnes qui avaient le virus n’avaient pas pris la peine de les signaler.

Leurs soupçons se sont révélés exacts. “Ce sont les infections sans papiers qui sont à l’origine de la propagation de l’épidémie”, a déclaré Shaman.

Actuellement, environ 180 000 cas de coronavirus ont été documentés dans le monde. Sur la base de cette statistique et des résultats de l’étude, le nombre réel d’infections pourrait être bien plus d’un million.

La bonne nouvelle est que l’augmentation des tests, en plus des limites sur les voyages et les contacts sociaux, peut changer considérablement l’équation. Le modèle montre que pendant les deux semaines après que la Chine a imposé sa restriction, 60% des infections ont été documentées.

Les responsables de la santé publique ont constaté que l’effet des infections à COVID-19 varie considérablement, en fonction de la présence de conditions médicales sous-jacentes telles que des problèmes respiratoires ou cardiaques, ainsi que des facteurs démographiques tels que l’âge. Les patients de plus de 60 ans peuvent être particulièrement touchés, tandis que les patients de moins de 30 ans sont plus susceptibles de présenter des symptômes bénins.

Un autre facteur peut être la transmissibilité du virus avant l’apparition des symptômes, mais il est trop tôt pour obtenir des mesures définitives sur ce facteur, a déclaré Shaman. Il est également trop tôt pour dire avec certitude si les personnes qui ont suivi COVID-19 développent une immunité à vie. Ce n’est généralement pas le cas avec le rhume.

“Nous ne savons pas combien de temps ce virus va exister”, a-t-il déclaré. “C’est une grande planète, avec des milliards de personnes, donc elle pourrait être ici pendant au moins deux ans. Il pourrait devenir endémique. Je pense donc qu’il est impératif de développer un ou des vaccins le plus rapidement possible. »