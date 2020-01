Les scientifiques découvrent des matériaux dans la météorite plus anciens que le système solaire lui-même

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Lorsque nous parlons de choses extrêmement «anciennes» sur Terre, cela signifie généralement quelques milliards d’années. Après tout, la Terre elle-même n’a que quatre milliards et demi d’années. Les scientifiques disent maintenant qu’ils ont trouvé quelque chose de beaucoup plus ancien sur Terre. Cependant, il ne venait pas de la Terre. L’étude des restes d’une météorite a donné le plus ancien matériau connu jamais étudié de près.

Une équipe de chercheurs des États-Unis et de la Suisse a collaboré pour analyser la météorite de Murchison (voir ci-dessus), qui est tombée sur Terre dans les années 1960. Il s’agit d’une chondrite carbonée, un type d’astéroïde très courant mais ancien. Ces objets sont intéressants car ils contiennent la matière primordiale qui s’est fusionnée pour former les planètes de notre système solaire. Comme une sorte de boîte de céréales cosmique, celle-ci avait des prix à l’intérieur.

Les chercheurs ont prélevé des échantillons d’un fragment de la météorite de Murchison, les ont écrasés et ont dissous les restes dans l’acide. Ils ont pu récolter de minuscules grains de matière de quelques micromètres de diamètre. Ils ont des compositions et des âges différents, donc les classer était un défi.

Pour savoir quel âge avaient ces petites taches, les scientifiques ont dû se tourner vers le cosmos lui-même. Les roches spatiales dérivant à travers le vide sont constamment bombardées par les rayons cosmiques. Ces collisions laissent de subtiles signatures isotopiques, qui peuvent indiquer l’âge de l’objet. Ce processus est connu sous le nom de datation par exposition en surface. Dans cette analyse, l’équipe a trouvé l’isotope Neon-21 à longue durée de vie particulièrement utile pour déterminer l’âge des grains.

Alors que la plupart des matériaux récoltés dans la météorite de Murchison n’avaient pas plus de quelques centaines de millions d’années, une partie était beaucoup, beaucoup plus ancienne. Environ 8% de l’échantillon avait environ 7,5 milliards d’années, soit 3 milliards d’années de plus que le système solaire lui-même.

Les scientifiques s’intéressent aux chondrites carbonées car ce sont des échantillons immaculés du matériau qui a formé les planètes il y a des milliards d’années. En les étudiant, nous pouvons en apprendre beaucoup sur la manière dont les systèmes solaires se rejoignent. Il y a peut-être encore plus à apprendre de ces roches spatiales. La réalisation qu’il y a des matériaux encore plus anciens pourrait aider à percer des mystères à l’échelle galactique. Par exemple, l’équipe pense que la composition des échantillons pré-solaires dans la météorite de Murchison soutient l’idée que la galaxie a traversé une période de formation d’étoiles accrue il y a sept milliards d’années.

