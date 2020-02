Les scientifiques découvrent le premier animal qui ne respire pas

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous avez conservé quelque chose de la biologie du collège, c’est probablement que les mitochondries sont le moteur de la cellule. Cela est vrai pour tous les animaux du monde, sauf un. Les scientifiques ont rapporté qu’un parasite microscopique connu sous le nom de Henneguya salminicola n’a pas de génome mitochondrial. Par conséquent, c’est le seul animal jamais découvert sans capacité à respirer.

Henneguya salminicola est un parasite myxosporien microscopique des poissons qui est apparenté au phylum des Cnidaires (méduses, anémones de mer, etc.). Les scientifiques pensent que H. salminicola et d’autres membres de son genre peuvent avoir été plus similaires aux gelées dans le passé, mais leur nature parasitaire a entraîné la perte de nombreux caractères pour simplifier la reproduction. Apparemment, il a perdu la respiration.

Pendant une partie de sa vie, Henneguya salminicola est une spore en nage libre comme vu ci-dessus. Les deux taches oculaires de chaque organisme sont en fait des cellules piquantes, l’une des rares caractéristiques que Henneguya salminicola n’a pas perdue au fil du temps. Il les utilise pour se verrouiller sur les hôtes. Les parasites passent la majeure partie de leur vie enfouis profondément dans la chair des poissons hôtes où il aurait peu accès à l’oxygène.

L’évolution tend généralement vers plus de complexité et de capacités, mais la pression sélective sur les parasites myxosporiens est si étroite que la complexité génétique est devenue un inconvénient. Au fil du temps, ils ont perdu leur tissu musculaire, leurs cellules nerveuses et la plupart des autres systèmes corporels. Il évolue essentiellement à l’envers pour ressembler davantage à un organisme unicellulaire. La course à la simplification de son génome semble même avoir conduit à la perte complète de son génome mitochondrial, qui abrite les gènes qui contrôlent la respiration biologique.

Lorsque les animaux respirent, cet oxygène contribue à alimenter un processus dans les mitochondries appelé la chaîne de transport d’électrons. Cela produit de l’ATP, une molécule qui alimente la plupart des activités biologiques à l’intérieur des cellules. C’est pourquoi tous les autres spécialistes des animaux ont étudié une certaine forme de respiration – ce serait un énorme inconvénient biologique de perdre cette capacité. D’une certaine manière, c’était un changement avantageux pour H. salminicola.

Cela soulève la question de savoir où H. salminicola obtient son ATP. Il est possible qu’il se débrouille avec la très petite quantité d’ATP produite par d’autres processus, ou qu’il soit en train d’attirer l’ATP de son hôte. Les scientifiques devront étudier cet organisme bizarre plus en détail pour le découvrir.

(Crédit image du haut: Stephen Douglas Atkinson)

