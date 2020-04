Les scientifiques disent que la distance sociale devrait s’étendre jusqu’en 2022 – .

Une image au microscope électronique à transmission montre le SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, émergeant de la surface des cellules cultivées en laboratoire. (Institut national des allergies et des maladies infectieuses-Rocky Mountain Laboratories, NIH)

Sur la base de simulations de l’évolution future de l’éclosion de coronavirus, les scientifiques de Harvard affirment qu’une distance sociale prolongée ou intermittente pourrait être nécessaire en 2022 – mais ils soulignent que des recherches sur la durée de l’immunité au virus seront nécessaires de toute urgence pour affiner leurs projections.

Les simulations informatiques, décrites dans une étude publiée en ligne aujourd’hui par la revue Science, supposent que les modes de transmission du coronavirus derrière COVID-19 se situent quelque part entre le rhume et la grippe pandémique. Les modèles montrent des hausses périodiques de la propagation du virus, sur des échelles de temps déterminées par l’immunité.

Pour garder ces hausses dans la capacité des hôpitaux à gérer les cas graves de COVID-19, des mesures de surveillance et de distanciation sociale doivent être utilisées de manière soutenue ou périodique, selon les scientifiques à l’origine de l’étude. Ces mesures permettront de gagner du temps pour le développement de nouveaux traitements et vaccins.

«Nous ne prenons pas position sur l’opportunité de ces scénarios étant donné le fardeau économique qu’une distanciation soutenue peut imposer, mais nous notons le fardeau potentiellement catastrophique pour le système de santé qui est prédit si la distanciation est peu efficace et / ou n’est pas maintenue assez longtemps », Écrivent les chercheurs. Ils disent que le virus pourrait être efficacement éliminé après une épidémie si l’immunité est permanente.

Les auteurs de l’étude publiée par Science, «Projecting the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 Through the Postpandemic Period», sont Stephen Kissler, Christine Tedijanto, Edward Goldstein, Yonatan Grad et Marc Lipsitch.