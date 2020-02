Les scientifiques estiment que près de 100 000 personnes sont infectées par un coronavirus – .

Si vous avez surveillé de près l’évolution de l’épidémie de coronavirus au cours du dernier mois, une chose qui vous a probablement procuré une certaine tranquillité d’esprit est le nombre relativement faible d’infections confirmées. Initialement dans les dizaines, le nombre d’infections virales confirmées est aujourd’hui d’environ 10 000. C’est un grand nombre, mais pas si grand dans le grand schéma des choses, non?

Un nouveau rapport de l’Université de Hong Kong suggère que ces chiffres ne sont même pas près de révéler l’ampleur réelle de la propagation. Sur la base des résultats de l’université, les chercheurs estiment maintenant que le nombre d’infections réelles est supérieur à 75 000.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le coronavirus était une urgence sanitaire mondiale cette semaine, bien qu’elle n’ait pas suggéré d’interdire ou de bloquer les voyages à grande échelle. Néanmoins, la Chine a déjà mis en place ses propres verrouillages et a même pris la décision de construire des installations médicales supplémentaires pour traiter les patients infectés.

Les scientifiques de l’université fondent leur estimation sur un certain nombre de choses, y compris la propagation observée du virus et le temps qu’il faut entre une personne infectée et le moment où ils commencent finalement à montrer des symptômes. L’idée est qu’il y a probablement beaucoup de gens qui sont infectés en ce moment et qui ne savent tout simplement pas. Cela est particulièrement dangereux car les autorités sanitaires chinoises ont confirmé que le virus peut passer d’une personne à l’autre même pendant la période d’incubation du virus, qui peut durer plus d’une semaine.

Les scientifiques affirment également que la Chine n’est peut-être pas le seul endroit où une épidémie généralisée pourrait se produire. «Les grandes villes d’outre-mer avec des liaisons de transport étroites avec la Chine pourraient également devenir des épicentres d’épidémie», a déclaré Joseph Wu de l’Université de Hong Kong dans un communiqué.

Le taux de mortalité relativement faible de l’épidémie est un petit réconfort, mais il est clair que nous comptons fortement sur les experts de la santé et les scientifiques du monde entier pour garder un couvercle sur ce problème émergent.

Source de l’image: WALLACE WOON / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.