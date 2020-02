Les scientifiques identifient les gènes de la «population fantôme» des anciens humains

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’histoire de la famille humaine n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Bien qu’il n’y ait qu’une seule espèce humaine vivante aujourd’hui, ce n’était pas le cas à divers moments dans le passé. L’étude des marqueurs génétiques flottant autour du pool d’ADN de l’Homo sapiens peut faire la lumière sur l’endroit où nos ancêtres ont pris contact avec d’autres sous-espèces humaines. Dans une nouvelle analyse des populations d’Afrique de l’Ouest, les scientifiques pensent qu’ils ont découvert des preuves d’une “population fantôme” encore inconnue d’humains génétiquement distincts.

Tout au long de l’histoire de l’humanité, plusieurs membres du genre Homo ont partagé la Terre. Autrement dit, jusqu’à ce que nos ancêtres ont balayé le monde, réclamant la planète pour Homo sapiens. En chemin, les ancêtres des humains modernes se sont croisés avec d’autres populations humaines. Par exemple, la plupart des personnes en dehors de l’Afrique ont entre 1 et 4 pour cent d’ADN néandertalien. Les Australiens indigènes et quelques autres populations portent souvent l’ADN des hominidés denisoviens.

Les Néandertaliens et les Denisoviens ont laissé des traces de leur existence sous la forme de colonies, d’art et de restes fossiles. Cependant, l’hypothèse de la «population fantôme» d’hominidés en Afrique n’a laissé que de l’ADN. Arun Durvasula et Sriram Sankararaman de l’Université de Californie ont obtenu des génomes de 405 personnes dans quatre régions différentes de l’Afrique de l’Ouest.

En analysant les marqueurs génétiques, les chercheurs espéraient déterminer combien de métissages se sont produits chez les ancêtres des participants. La paire a comparé les gènes de leurs échantillons aux génomes humains, néandertaliens et denisoviens modernes. Les résultats sont surprenants: entre 2 et 19% des gènes proviennent d’un groupe inconnu d’humains archaïques.

Personne n’a découvert de restes ou d’artefacts de ce mystérieux groupe d’hominidés, mais nous savons qu’ils existaient. Les hominidés fantômes se sont probablement séparés de l’ancêtre commun des humains modernes et des Néandertaliens il y a 360 000 à 1 million d’années. Nous aurions besoin d’un échantillon beaucoup plus grand pour fixer la chronologie exacte, mais Durvasula et Sankararaman estiment que les ancêtres des Africains modernes se sont croisés avec les humains mystères à un moment donné au cours des 124000 dernières années. Les chercheurs notent également qu’il est possible que des humains se soient croisés avec plusieurs vagues d’hominidés différents sur des milliers d’années.

Les chercheurs du monde entier espèrent en savoir plus sur ces anciens humains. Une fois que nous en saurons plus sur quand et où Homo sapiens a rencontré ces êtres, nous saurons où chercher des preuves physiques.

