Les scientifiques ne peuvent toujours pas décider si les masques font vraiment quelque chose – .

La science ne peut pas décider de l’efficacité des masques chirurgicaux et des alternatives maison pour prévenir la propagation du coronavirus.

Le CDC suggère de fabriquer vos propres masques à la maison, mais les chercheurs ne peuvent pas dire s’ils feront du bien.

Les masques sont plus efficaces lorsqu’ils sont portés par des personnes malades que des personnes en bonne santé, suggèrent les données.

Cela fait maintenant des mois que l’épidémie de coronavirus n’a pas atteint le stade d’une pandémie, et nous n’avons toujours pas de réponse claire sur l’efficacité des masques pour prévenir sa propagation. Comme le rapporte LiveScience, un nouveau lot d’études sur l’efficacité de divers types de masques ne fait pas grand-chose pour trancher le débat.

Ce n’est que quelques jours après que le nouveau coronavirus a frappé les côtes des États-Unis que des experts de la santé se sont jetés sur eux-mêmes pour faire des déclarations sur l’utilisation de masques protecteurs. Au départ, les experts ont demandé que les gens ordinaires évitent d’acheter des masques destinés aux médecins et aux professionnels de la santé, car ce sont eux qui en ont le plus besoin.

Cela était parfaitement logique, d’autant plus que les masques N95 qui sont les plus utiles pour arrêter le virus étaient si rares. Les experts de la santé ont exhorté le public à éviter d’utiliser entièrement des masques, tant qu’ils étaient en bonne santé, et que seules les personnes infectées par le virus devraient envisager d’en porter un pour éviter de le diffuser largement aux autres.

La plupart du public semblait satisfait de ces conseils, du moins pendant un petit moment. Ensuite, le CDC a mis à jour sa position sur les masques faciaux, conseillant l’utilisation de masques en tissu – similaires aux masques chirurgicaux – et est même allé jusqu’à produire un guide sur la façon de fabriquer des masques vous-même à la maison.

Mais les masques en tissu (ou même les masques chirurgicaux) font-ils vraiment quelque chose? Il y a beaucoup de confusion ici, et le fait que tant de prétendus experts en santé aient d’abord dit d’éviter de porter des masques n’a pas aidé les choses. Malheureusement, il semble que même la science ne puisse pas se décider.

Deux nouvelles études – l’une publiée dans Nature Medicine et l’autre dans les Annals of Internal Medicine – ont tenté de s’attaquer à la question de l’efficacité du masque facial et ont obtenu des résultats extrêmement différents.

L’étude publiée dans Annals of Internal Medicine était incroyablement petite et ne concernait que quatre patients confirmés au COVID-19. Pour l’étude, chaque patient a toussé dans une boîte de Pétri à une distance d’environ 8 pouces. Chaque participant toussait une fois sans masque, une fois avec un masque chirurgical et une fois avec un masque en tissu comme vous pourriez faire à la maison.

Les résultats ont montré qu’aucun des masques ne modifiait de manière significative la quantité de virus pénétrant dans la boîte de Pétri. Il semblerait que cela suggère que les masques sont inutiles… non? Pas si vite.

Le fait que l’étude était si limitée dans son échelle et que les chercheurs n’ont pas pris la peine de vérifier si les résultats étaient différents à de plus grandes distances signifie que les données, bien que probablement exactes, sont trop maigres pour signifier beaucoup de choses. Il se pourrait que les masques n’empêchent pas les gouttelettes contenant le virus d’atteindre une distance de 8 pouces, mais ils pourraient toujours l’empêcher d’atteindre de plus grandes distances, ce qui signifierait qu’ils sont toujours au moins quelque peu utiles.

La deuxième étude, publiée dans Nature Medicine, contient un peu plus d’eau. Il a impliqué plus de 400 volontaires qui ont été invités à expirer dans un filtre qui capture tout ce qui provient de la bouche d’une personne. Les scientifiques ont recensé les divers virus qu’ils ont trouvés, y compris les rhinovirus qui causent le rhume, la grippe et les coronavirus similaires, mais pas exactement les mêmes que celui qui cause le COVID-19.

Les chercheurs ont ensuite testé des masques chirurgicaux pour voir dans quelle mesure ils contrôlaient les virus expirés par les participants. Les résultats ont montré que les masques chirurgicaux attrapent au moins une partie du virus de la grippe sous forme de gouttelettes provenant de la bouche d’une personne, mais cela n’a pas empêché le passage des aérosols du virus. Pour les rhinovirus, les masques ne réduisaient pas la transmission sous forme de gouttelettes ou d’aérosol, mais les choses étaient différentes pour les coronavirus.

Les masques chirurgicaux semblaient atténuer la transmission des coronavirus dans les gouttelettes et les aérosols. Aucun des patients testés ne possédait le nouveau coronavirus, mais les chercheurs pensent que les similitudes des virus feraient en sorte que la variante COVID-19 produirait des résultats similaires.

Pourtant, cela est loin d’être une approbation retentissante de l’utilisation de masques chirurgicaux ou de masques en tissu comme habitude quotidienne. Il n’y a toujours pas de preuve claire et évidente que le port d’un de ces masques en tant que personne en bonne santé vous empêche de contracter le virus, d’autant plus que l’air aura tendance à circuler sur les bords de ces masques amples plutôt qu’à travers eux.

À l’heure actuelle, il semble que la meilleure chose que nous puissions faire est d’éviter les uns les autres et les grands rassemblements aussi longtemps que possible. Les mesures de distanciation sociale que nous prenons fonctionnent effectivement, et à mesure que la courbe s’aplatit et que des progrès sont réalisés sur un vaccin, nous ferions mieux de continuer notre “nouveau” mode de vie pendant un certain temps plutôt que de couper nos t-shirts pour faire des masques et se diriger vers le centre commercial.

