Les scientifiques ont attrapé une éponge d’eau profonde éternuant devant la caméra, et c’est tellement bizarre – .

Vous ne pensez probablement pas que vous avez beaucoup en commun avec les créatures qui habitent le fond de la mer profonde. La plupart des animaux qui subissent la pression intense et le manque de lumière du soleil sont carrément étranges. Les éponges de mer sont une de ces créatures, et elles se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une variété particulière d’éponge de mer, appelée éponge de verre, partage quelque chose en commun avec les humains et de nombreux animaux terrestres: elle éternue.

Une campagne d’observation menée par des scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute a capturé des images en accéléré des fonds marins au large de la Californie. Les chercheurs qui étudient les images ont repéré le comportement particulier et vous pouvez le regarder par vous-même.

L’éternuement lui-même n’est pas particulièrement dramatique, mais il est certainement perceptible. C’est aussi assez bizarre. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l’éponge, qui se compose d’une tige avec une «tasse» blanche semblable à un verre à vin à l’extrémité, peut être vue se dilater et se contracter. Au début, les scientifiques étaient perplexes devant ce comportement étrange, mais ont finalement pu trouver une explication possible.

“Il existe un précédent pour les éponges qui se contractent et se développent”, a déclaré Amanda Kahn, co-auteur de la recherche, dans un communiqué. “Fondamentalement, il y a un” ahh “quand l’éponge se dilate et le” -choo “quand il contracte ces canaux.”

Les éponges de mer sont des filtreurs, ce qui signifie qu’elles accrochent les particules minuscules qui flottent lorsque l’eau circule autour et à travers elles. Cependant, tout ce qui est pris dans l’éponge n’est pas comestible et sans un mécanisme pour expulser les matières indésirables, l’éponge serait beaucoup moins efficace pour obtenir les nutriments dont elle a besoin.

On pense que ce comportement d’éternuement est la réaction naturelle de l’éponge aux matières indésirables, repoussant les morceaux irritants qui se prennent avant de se détendre à nouveau et de reprendre leur comportement alimentaire normal. Chaque éternuement peut durer aussi peu qu’une heure ou aussi longtemps que plusieurs semaines. Dans les images en time-lapse, elles semblent courtes, mais ces actions prennent un certain temps pour les minuscules éponges.

