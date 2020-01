Les scientifiques ont collé des lunettes 3D sur la seiche et leur ont fait regarder des films – .

Les seiches, les cousins ​​mignons, souvent minuscules des calmars et des poulpes, sont des chasseurs hautement qualifiés. Ils sont grands pour juger la distance, frappant avec leurs tentacules et arrachant facilement leurs proies. Les scientifiques espérant en savoir plus sur la façon dont les seiches voient le monde ont proposé un test assez intéressant, et cela implique de gifler une paire de lunettes 3D de la taille d’une pinte sur les petites créatures marines.

En plus de rendre la seiche encore plus adorable qu’elle ne l’était déjà, les lentilles rouges et bleues ont offert aux chercheurs un moyen de tester la vision 3D des animaux. Bien sûr, cela signifiait que la seiche devait regarder des films en 3D.

Après avoir entraîné les seiches à être à l’aise avec les lunettes, les chercheurs ont montré aux animaux des films d’animation sur les crevettes, dont les seiches se nourrissent. Les crevettes étaient présentées dans plusieurs couleurs différentes. Les scientifiques ont observé où la seiche a tenté de frapper l’écran, ce qui les a aidés à déterminer comment les créatures utilisent les informations de leurs deux yeux.

Les chercheurs ont pu déterminer que les seiches sont capables de tenir compte des différences qu’ils voient entre leurs yeux, ce qui signifie qu’ils utilisent des données visuelles des deux yeux pour brosser un tableau mental de ce qui se trouve réellement devant eux. C’est ce qu’on appelle la stéréopsie, et c’est en fait la même manière que la vision humaine fonctionne, et ce fut une découverte passionnante pour les chercheurs.

«La façon dont les seiches ont réagi aux disparités établit clairement que les seiches utilisent des stéréopsis lors de la chasse», a expliqué Trevor Wardill, co-auteur de la recherche. «Quand un seul œil pouvait voir les crevettes, ce qui signifiait que la stéréopsie n’était pas possible, les animaux ont mis plus de temps à se positionner correctement. Lorsque les deux yeux pouvaient voir les crevettes, ce qui signifie qu’ils utilisaient une stéréopsie, cela permettait aux seiches de prendre des décisions plus rapides lors de l’attaque. Cela peut faire toute la différence pour prendre un repas. »

L’étude a été publiée dans la revue Science Advances.

Source de l’image: R. C. Feord, et al. / Université du Minnesota

