Les scientifiques ont découvert une nouvelle «super-Terre» et veulent savoir si elle pourrait soutenir la vie – .

Mercredi, les scientifiques qui étudient les données du système stellaire Alpha Centauri ont annoncé ce qu’ils croient être une deuxième planète semblable à la Terre en orbite autour de l’étoile la plus proche du soleil.

Le résultat, annoncé via une étude dans la revue Science Advances, est construit à partir de l’analyse de 17 ans de données centrées sur les signaux lumineux qui semblent provenir de la direction de cette planète nouvellement identifiée. Et c’est une planète qui offre aux scientifiques une abondante opportunité d’étudier un autre système stellaire – et qui pourrait être hospitalier pour la vie en quelque sorte.

À propos de cette dernière partie, cependant, mettez un astérisque à côté pour le moment. Personne ne songera à déménager sur cette nouvelle planète (appelée Proxima c) de si tôt, grâce au fait que le motif orbital autour de son étoile signifie que la planète pourrait être gelée. En outre, des fusées éclairantes de la naine rouge Proxima Centauri que cette planète orbite pourrait avoir déjà détruit l’atmosphère de la planète.

Proxima c est au moins 6 fois plus grande que la Terre elle-même et en tant que telle est décrite comme une super-Terre. L’autre raison pour laquelle il pourrait ne pas être en mesure d’accueillir la vie humaine tient au fait qu’il faut un peu plus de cinq ans (en temps terrestre) pour effectuer un tour autour de son étoile. Cependant, cette nouvelle planète orbite dans la soi-disant «zone habitable» de Proxima Centauri – ce qui signifie qu’elle n’est pas trop loin de son étoile pour permettre la présence d’eau à sa surface.

Selon une analyse de Scientific American, la découverte de cette planète pourrait aider à mieux comprendre comment les systèmes planétaires se forment et évoluent autour des étoiles – des étoiles comme notre soleil, ainsi qu’une naine rouge comme Proxima Centauri. Fabio Del Sordo, un astronome de l’Université de Crète en Grèce qui a dirigé l’étude, a déclaré à SA, sur ce qui motive des enquêtes comme celles-ci, que c’est «la découverte de mondes éloignés, inconnus mais peut-être accessibles. Et peut-être le sentiment inconscient que ce système peut être atteint par les humains dans un avenir lointain. Proxima est notre plus proche voisine dans un immense univers. Comment ne pourrions-nous pas en être charmés? »

Source de l’image: Reid Wiseman / NASA

.