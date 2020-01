Les scientifiques ont donné aux robots la capacité de transpirer – .

L’évolution a donné aux humains un certain nombre de fonctions corporelles cool pour faire face à certaines circonstances. La transpiration, par exemple, est un moyen pour notre corps de se refroidir, car la peau humide permet à l’air d’évacuer la chaleur beaucoup plus efficacement que la peau sèche. C’est quelque chose que nous tenons pour acquis, mais lorsque les scientifiques conçoivent des robots pour être toujours plus comme des humains, c’est quelque chose qui doit être pris en considération.

Maintenant, des chercheurs de l’Université Cornell ont développé une main robotique équipée de doigts pour saisir des objets. Ce n’est pas particulièrement impressionnant en soi, mais ces doux doigts de robot font quelque chose de tout à fait nouveau: ils transpirent.

Comme les muscles humains, les composants robotiques génèrent de la chaleur lorsqu’ils sont utilisés, en particulier pour les mouvements répétitifs. Dans le cas d’une main robotisée, l’action de préhension peut générer de la chaleur qui pourrait autrement nuire à la capacité du robot à saisir correctement les choses. Ainsi, les scientifiques ont donné à la main du robot la capacité de transpirer si nécessaire, lui permettant de se refroidir à des niveaux de chaleur acceptables même en cas de stress.

“La capacité de transpirer est l’une des caractéristiques les plus remarquables de l’homme”, a expliqué le co-auteur principal T.J. Wallin, a déclaré dans un communiqué. «La transpiration profite de la perte d’eau évaporée pour dissiper rapidement la chaleur et peut refroidir en dessous de la température ambiante. … Comme c’est souvent le cas, la biologie nous a fourni un excellent guide en tant qu’ingénieurs. »

L’utilisation de matériaux hydrogel dans la construction des doigts a permis aux chercheurs de construire une main qui transpire lorsqu’elle atteint une certaine température. Une fois que les températures atteignent plus de 86 degrés Fahrenheit, l’eau est lentement expulsée des «pores» synthétiques et la sueur robot se refroidit dans toute la main, comme elle le ferait pour un humain.

Source de l’image: Cornell

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

