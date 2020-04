Les scientifiques ont inventé un moyen de faire briller les plantes vivantes – et c’est fou – .

Une nouvelle race de plantes incandescentes a été développée par des scientifiques utilisant les mêmes composés qui permettent aux champignons naturellement luminescents de briller.

En concevant les plantes pour utiliser un composé d’origine naturelle d’une nouvelle manière, les plantes brillent pendant toute leur durée de vie.

Les chercheurs pensent que cela pourrait être un outil essentiel pour comprendre comment les plantes réagissent aux conditions environnementales changeantes ainsi que pour surveiller la santé de diverses espèces végétales.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nous avons tous vu le film Avatar – c’est l’une des plus belles œuvres cinématographiques jamais réalisées sur l’écran argenté, et personne n’en débat – et s’il y a une chose dont vous vous souviendrez dans le monde fantastique de Pandora, ce sont les magnifiques plantes brillantes . Les plantes sur Terre ne brillent généralement pas. Les ingénieurs ont développé des moyens d’inciter les plantes à briller en utilisant les mêmes propriétés bioluminescentes que l’on retrouve naturellement dans certains champignons lumineux.

Maintenant, une équipe de scientifiques a fait un pas de plus en créant des plantes qui brillent non seulement temporairement mais aussi pour la durée de leur vie. Les plantes font l’objet d’un nouveau document de recherche publié dans Nature Biotechnology.

Les scientifiques, dont certains ont travaillé sur des études impliquant des plantes incandescentes à court terme, ont utilisé leurs connaissances des champignons bioluminescents pour modifier la façon dont leurs plantes utilisaient l’acide caféique. L’acide caféique est crucial pour le processus qui permet à certains champignons de briller, mais il est présent dans toutes les plantes, donc les chercheurs ont génétiquement modifié les plantes pour transformer l’acide caféique en un composé appelé luciférine, qui produit la lueur dans les champignons.

Comme le signale Science Alert, ce qui rend cela particulièrement intéressant, c’est que les méthodes utilisées par les chercheurs pour modifier leurs plantes – l’équipe a utilisé des plants de tabac dans leurs tests initiaux – leur permettent de continuer à générer indéfiniment ce composé bioluminescent. D’autres études qui ont abouti à des plantes brillantes ont produit un feuillage qui n’a pu maintenir une lueur que pendant une courte période de temps. Ce n’est pas le cas de cette nouvelle race, qui brille de façon persistante depuis sa germination jusqu’à sa mort.

Mais pourquoi faire des plantes brillantes en premier lieu? C’est une bonne question, mais les scientifiques ont une réponse tout aussi satisfaisante.

«En permettant l’émission de lumière autonome, les processus dynamiques dans les plantes peuvent être surveillés, y compris le développement et la pathogenèse, les réponses aux conditions environnementales et les effets du traitement chimique», selon les chercheurs. “En supprimant le besoin d’addition exogène de luciférine ou d’autres substrats, ces capacités luminescentes devraient être particulièrement utiles pour des expériences avec des plantes cultivées dans le sol.”

Les avantages à long terme de ce travail pourraient inclure la possibilité pour les scientifiques de déterminer plus précisément pourquoi certaines plantes réagissent à diverses conditions environnementales tout en surveillant la santé d’une plante en étant en mesure de voir essentiellement ce qui se passe à l’intérieur.

Source de l’image: Planta

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.