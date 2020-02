Les scientifiques ont inventé un «panneau anti-solaire» qui génère de l’énergie dans l’obscurité – .

La technologie de l’énergie solaire est prometteuse pour aider l’humanité à se sevrer des sources d’énergie qui sont beaucoup plus dommageables pour la planète. Il est déjà utilisé pour une variété d’applications, de l’alimentation des maisons résidentielles au remplissage des batteries sur la Station spatiale internationale, mais les panneaux solaires ont une limitation assez énorme: ils ne peuvent pas générer de l’électricité dans l’obscurité… ou le peuvent-ils?

Dans un nouvel article publié dans la revue ACS Photonics, des chercheurs de l’Université de Californie à Davis expliquent comment ils ont construit ce qu’ils appellent un «panneau anti-solaire». Comme son nom l’indique, ce nouveau type de technologie «solaire» fonctionne à l’inverse d’un panneau solaire traditionnel.

Les panneaux solaires traditionnels fonctionnent en captant la lumière du soleil et en la convertissant en énergie pouvant être utilisée à diverses fins. Mais comment une telle chose pourrait-elle fonctionner à l’envers? C’est en fait assez simple: tout comme avec un panneau solaire ordinaire qui capture le transfert d’énergie du Soleil vers la Terre, ce panneau anti-solaire capture l’énergie voyageant de la Terre vers l’espace.

Lorsqu’un côté de la Terre tombe dans l’obscurité, il fait presque toujours plus froid. Cette chaleur, qui n’est qu’une autre forme d’énergie, est rayonnée de la surface de la Terre et, dans la plupart des cas, perdue. Ce nouveau type de panneau capture activement cette chaleur en tentant de s’échapper dans l’espace et l’utilise pour générer de l’énergie utilisable.

Les chercheurs expliquent:

Afin de produire de l’énergie électrique après le coucher du soleil, nous considérons un concept photovoltaïque alternatif qui utilise la terre comme source de chaleur et le ciel nocturne comme dissipateur de chaleur, résultant en une «cellule photovoltaïque de nuit» qui utilise le photovoltaïque thermoradiatif et des concepts de le domaine en évolution du refroidissement radiatif.

Il est important de noter que la quantité d’énergie qu’un tel système peut générer n’est pas comparable à celle d’un ensemble de panneaux solaires traditionnels. En fait, il ne pouvait capter qu’environ 25% de l’énergie qu’un panneau solaire génère en une journée. Pourtant, c’est essentiellement de l’énergie «gratuite» qui peut être captée et utilisée, et à une échelle suffisamment grande, elle pourrait être extrêmement importante.

Source de l’image: NASA / SDO

