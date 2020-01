Les scientifiques ont peut-être découvert la mémoire universelle et le remplacement des DRAM

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Pendant des décennies, les chercheurs ont recherché une architecture de mémoire qui pourrait égaler ou dépasser les performances de la DRAM sans nécessiter un rafraîchissement constant. Un certain nombre de technologies ont été proposées, notamment la mémoire MRAM (dans certains cas), la FeRAM et les mémoires à changement de phase comme Intel Optane. Nous avons vu à la fois le flash NAND et Optane utilisés comme mémoire système dans certains cas spécifiques, mais généralement uniquement pour les charges de travail où fournir une mémoire beaucoup plus lente est plus utile qu’un pool de RAM plus petit avec de meilleures latences d’accès et des vitesses de lecture / écriture. Ce que les scientifiques veulent, c’est un type de RAM capable d’atteindre ces deux objectifs, offrant une vitesse de type DRAM et une non-volatilité au niveau NAND ou Optane.

Un groupe de scientifiques britanniques prétend en avoir trouvé un. UK III-V (du nom des éléments du tableau périodique utilisé dans sa construction), utiliserait soi-disant ~ 1% de la puissance de la DRAM actuelle. Il pourrait servir de remplacement à la fois au stockage non volatil actuel et à la DRAM elle-même, bien que les auteurs suggèrent qu’il serait actuellement mieux utilisé comme remplacement de DRAM, en raison de considérations de densité. La densité de flash NAND augmente rapidement grâce à l’empilement 3D, et UK III-V n’a pas été implémenté dans une configuration empilée 3D.

Selon l’équipe, ils pourraient implémenter un remplacement de DRAM en utilisant une configuration flash NOR. Contrairement au flash NAND, le flash NOR est adressable par bit. Dans DRAM, le processus de lecture de la mémoire est destructeur et supprime la charge sur une ligne entière lors de l’accès aux données. Cela ne se produit pas avec UK III-V; l’appareil peut être écrit ou effacé sans perturber les données contenues dans les appareils environnants. Cette conception, prévoient-ils, fonctionnerait au moins de manière équivalente à la DRAM à une fraction de la puissance

Ce que les auteurs prétendent, dans l’ensemble, c’est qu’ils ont développé un modèle pour une mémoire RAM non volatile III-V qui fonctionne à des tensions plus faibles que la NAND, avec de meilleurs résultats d’endurance et de rétention. En même temps, ces semi-conducteurs III-V sont capables de fonctionner «pratiquement sans perturbation à des durées d’impulsion de 10 ns, une vitesse similaire à l’alternative volatile, la DRAM». Les trois principales caractéristiques de la technologie? Il est de faible puissance, offre des lectures non destructives et est non volatile.

D’accord, mais pourrez-vous jamais l’acheter?

Réponse honnête: je n’en ai aucune idée. L’appareil réel n’a pas encore été fabriqué, mais uniquement simulé. La prochaine étape, sans doute, serait de démontrer que l’appareil fonctionne aussi bien en pratique que sur papier. Même alors, il n’y a aucune garantie de voie de commercialisation. J’écris sur les progrès de la mémoire à changement de phase, FeRAM, MRAM et ReRAM depuis près de huit ans. Il est facile d’examiner ce type de chronologie et de rejeter l’idée que nous mettrons jamais sur le marché une technologie de remplacement des DRAM. La cadence évolutive des progrès des produits peut masquer le fait qu’il faut souvent 15 à 20 ans pour passer d’une nouvelle idée du premier article au volume commercial. Les OLED, la lithographie EUV et les FinFET sont tous de bons exemples de cette tendance. Et de nouvelles technologies de mémoire sont absolument apparues sur le marché ces derniers temps, y compris NAND et Optane. Certes, Optane n’a pas complètement fait ses preuves sur le marché comme l’a fait la NAND, mais elle n’est pas non plus aussi ancienne.

Il existe des similitudes entre la difficulté de remplacer la DRAM et la difficulté de trouver de nouvelles compositions chimiques de batterie. Afin de remplacer la DRAM, une nouvelle technologie doit pouvoir atteindre de meilleurs objectifs en termes de densité, de consommation d’énergie, de coût et de performances qu’une technologie hautement optimisée que nous utilisons depuis des décennies. Nous avons déjà des alternatives pour chaque caractéristique individuelle de la DRAM. SRAM est plus rapide, Optane est plus dense, MRAM utilise moins d’énergie et NAND coûte beaucoup moins cher par gigaoctet.

De même, nous avons besoin de technologies de batterie qui contiennent plus d’énergie que le Li-ion, sont rechargeables, maintiennent la capacité d’origine sur plus de cycles de charge, chargent plus rapidement, restent stables dans une large gamme de températures et de conditions de fonctionnement, et ne se combinent pas de manière explosive en cas de rupture d’une manière qui fait qu’un feu Li-ion ressemble à un briquet Bic. Il y a un long chemin entre la théorie et le produit. Je dirai que cette équipe semble penser qu’elle a résolu plus de problèmes empêchant un remplacement de DRAM non volatile – mais cela, à son tour, nécessite qu’il soit facile à fabriquer et suffisamment bon marché pour intéresser l’industrie.

