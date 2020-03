Les scientifiques ont peut-être enfin percé le mystère de la matière noire – .

Lorsque les astronomes regardent dans l’espace, ils peuvent voir beaucoup de choses différentes. Des galaxies, des étoiles et même des trous noirs peuvent être repérés depuis notre place ici sur Terre. Cependant, l’un des types de matière les plus abondants dans l’univers n’est pas du tout visible, ou du moins nous n’avons pas encore inventé les moyens de le faire.

La matière noire peut représenter plus des trois quarts de toute la matière dans l’univers, mais elle ne peut pas être observée directement. Au lieu de cela, les scientifiques doivent inférer son existence en fonction de la façon dont les autres objets du cosmos réagissent à sa gravité. Mais qu’est-ce que c’est, et pourrons-nous jamais expliquer ses origines? Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de York tente de faire exactement cela, offrant une explication potentielle de ce qu’est réellement la matière noire.

Les chercheurs disent que le secret de la matière noire peut résider dans un type de particule appelé hexaquark d-star. Comme le note SciTechDaily, c’est une particule composée de six quarks, qui sont les minuscules morceaux qui composent les protons et les neutrons, mais en raison de leur disposition en étoile d, ils sont plus polyvalents.

Les scientifiques disent que dans le sillage du Big Bang, les hexaquarks d-star peuvent avoir été abondants, fusionnés et regroupés. Cette quantité massive de matériau pourrait éventuellement devenir un cinquième état de matière connu sous le nom de condensat de Bose-Einstein en se refroidissant. Ces nuages ​​ultra-froids de particules de boson sont peut-être le candidat le plus réalisable pour la matière noire.

«L’origine de la matière noire dans l’univers est l’une des plus grandes questions de la science et qui, jusqu’à présent, a laissé un blanc», explique le professeur Daniel Watts de l’Université de York. «Nos premiers calculs indiquent que les condensats d’étoiles d sont un nouveau candidat possible pour la matière noire. Ce nouveau résultat est particulièrement excitant car il ne nécessite aucun concept nouveau en physique. “

À l’avenir, des recherches supplémentaires sur le comportement des étoiles d pourraient offrir des indices supplémentaires et aider à soutenir les affirmations des chercheurs ou à les rejeter.

Source de l’image: NASA / ESA

