Les scientifiques ont trouvé un autre remède potentiel contre les coronavirus – .

Les chercheurs ont découvert qu’un médicament antiparasitaire peut tuer le nouveau coronavirus en 48 heures lors de tests de laboratoire.

L’ivermectine n’a pas été testée sur des patients COVID-19, et des essais sur l’homme sont obligatoires pour déterminer si le médicament est efficace et sûr pour combattre le SRAS-CoV-2 après l’infection.

Le médicament rejoint la liste croissante d’autres médicaments actuellement testés dans le monde, alors que les scientifiques cherchent à lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus.

Nous sommes à l’apogée de la crise sanitaire des coronavirus dans certains pays, tandis que d’autres connaîtront le pire dans les semaines à venir. C’est à peu près tout ce que nous apprenons les actualités, et la seule chose que nous pouvons faire maintenant est d’attendre que les mesures de verrouillage fonctionnent. La distanciation sociale devrait aplanir la courbe et donner aux hôpitaux et aux gouvernements une marge de manœuvre indispensable. Mais la lutte contre COVID-19 ne sera guère terminée une fois que le nombre d’infections quotidiennes aura considérablement baissé. C’est le genre de maladie que nous devons éradiquer. Sinon, cela pourrait devenir une maladie saisonnière comme la grippe, mais beaucoup plus contagieuse et mortelle.

L’obtention de l’immunité peut se faire de deux manières, et aucune n’est facile. Un vaccin ne sera pas prêt avant 12 à 18 mois au moins, et les chercheurs espèrent que tout fonctionnera. Le virus, tel qu’il est actuellement, mute très peu. Mais vous devrez attendre et espérer que vous ne serez pas infecté jusque-là. L’autre façon consiste à lutter contre l’infection au COVID-19 et à espérer que la vôtre sera un cas bénin. Bien qu’il n’y ait aucun remède spécifique pour aider à stimuler le système immunitaire dans sa bataille contre l’agent pathogène, il existe plusieurs traitements prometteurs qui sont testés dans de nombreux hôpitaux traitant des patients COVID-19. Et des chercheurs australiens viennent de découvrir un nouveau médicament potentiel qui peut tuer le virus SARS-CoV-2. Le médicament est si bon qu’il élimine toute trace du virus en aussi peu que deux jours, mais ce n’est que dans les tests de laboratoire.

Appelé ivermectine, le médicament est, espérons-le, quelque chose que vous n’aurez jamais à traiter à moins qu’il ne puisse accélérer la récupération du COVID-19. C’est parce que le médicament a été développé au milieu des années 1970 pour lutter contre les parasites. Pensez aux poux de tête, à la gale et à d’autres maladies causées par les vers ronds et les trichures. Le médicament agit également contre l’onchocercose, ou cécité des rivières, où les personnes touchées souffrent de démangeaisons sévères, de bosses sous la peau ainsi que de cécité. Pris une fois tous les six à 12 mois, l’ivermectine peut également tuer les larves et les vers adultes. Il a également été utilisé dans les traitements contre le VIH, la dengue et le Zika, selon les rapports. C’est probablement la raison pour laquelle des recherches l’ont également essayé contre le virus SARS-CoV-2.

Une équipe de scientifiques de l’Institut de découverte de la biomédecine (BDI) de l’Université Monash et du Peter Doherty Institute of Infection and Immunity a conclu que le médicament pourrait constituer la base d’un vaccin COVID-19.

“Nous avons constaté que même une seule dose pouvait essentiellement éliminer tous les ARN viraux de 48 heures et que même à 24 heures, il y avait une réduction vraiment significative”, a déclaré le Dr Kylie Wagstaff de BDI à propos du médicament. Le médecin a averti que les tests n’étaient effectués que pour le moment in vitro et que des essais humains réels seraient nécessaires pour prouver les résultats.

«L’ivermectine est très largement utilisée et considérée comme un médicament sûr. Nous devons maintenant déterminer si le dosage auquel vous pouvez l’utiliser chez l’homme sera efficace – c’est la prochaine étape », a-t-elle déclaré.

En d’autres termes, l’ivermectine n’est pas non plus un remède miracle. Ce n’est pas un «changement de jeu» dont tout le monde devrait se sentir bien jusqu’à ce que la science puisse soutenir cet enthousiasme précoce. Ce n’est pas parce qu’un médicament est approuvé pour une utilisation humaine pour une maladie spécifique qu’il doit être appliqué à toute autre maladie sans test approprié, quelle que soit la durée du processus de test.

On ne sait pas quand ni même si les essais sur l’ivermectine commenceront sur les patients COVID-19.

