Les scientifiques pourraient être en mesure de dire quels cas de coronavirus seront mortels – .

Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux détaillés de 85 patients décédés à Wuhan de COVID-19, à la recherche de points communs.

Ils ont recherché des comorbidités, des symptômes et des résultats de tests qui pourraient indiquer un mauvais pronostic de coronavirus.

Les résultats pourraient être utilisés pour adapter les protocoles et les thérapies pour les patients COVID-19 qui sont les plus à risque de développer un cas grave de coronavirus.

Les scientifiques peuvent se battre pour des traitements et des vaccins COVID-19 en ce moment, mais la dure réalité est que le nouveau coronavirus continuera de faire des morts pendant de nombreuses semaines et mois à venir. Certains pays ont réussi à aplanir la courbe et à contrôler le nombre de morts grâce à une combinaison de mesures de distanciation sociale et de tests agressifs. En revanche, d’autres ont été dépassés par le nombre croissant de patients atteints de COVID-19 au cours des dernières semaines. Près de 76 000 personnes sont décédées dans le monde selon les statistiques de mardi matin, sur plus de 1 335 000 patients confirmés.

Certains professionnels de la santé tentent d’améliorer les protocoles pour les personnes qui souffrent d’infections mettant en jeu le pronostic vital COVID-19 en examinant ce qui s’est passé dans les cas mortels de coronavirus. Une étude qui a utilisé l’intelligence artificielle a récemment découvert trois signes qui augmentent la probabilité qu’un patient COVID-19 développe des complications respiratoires qui nécessiteraient une ventilation. Maintenant, une nouvelle étude en provenance de Chine et des États-Unis a analysé un groupe de patients COVID-19 mortels, à la recherche de points communs entre ces cas.

La toute nouvelle étude a été publiée en ligne dans l’American Thoracic Society, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (via Medical Xpress): Clinical Features of 85 Fatal Cases of COVID-19 From Wuhan: A Retrospective Observational Study.

Des chercheurs américains et chinois ont examiné les dossiers de santé électroniques de 85 patients décédés dans deux hôpitaux de Wuhan. C’est la région où la nouvelle pandémie de coronavirus a commencé il y a quelques mois. Ils ont examiné leurs antécédents médicaux, leur exposition au coronavirus et à d’autres maladies chroniques. Ils ont également analysé les symptômes du COVID-19, les résultats de laboratoire, les lectures CT et l’évolution clinique de ces patients.

Ils ont fait plusieurs découvertes qui pourraient aider les médecins à adapter le traitement et à prioriser les ressources à l’avenir.

Les chercheurs ont conclu que le plus grand nombre de décès était survenu chez des hommes de plus de 50 ans atteints d’autres maladies chroniques. L’hypertension, le diabète et les maladies coronariennes étaient les comorbidités les plus courantes. Les cas les plus courants dans les cas de COVID-19 qui ont finalement été mortels étaient la fièvre, l’essoufflement et la fatigue. Les complications comprenaient une insuffisance respiratoire, un choc, un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et une arythmie cardiaque.

Les anomalies des tests sanguins comprenaient l’éosinophilopénie, qui semblait indiquer un mauvais pronostic. Le nombre d’éosinophiles est réduit dans les infections respiratoires graves. L’apparition précoce d’un essoufflement était également un symptôme courant pour ces cas. Les médecins de Wuhan ont traité la plupart de ces patients avec plusieurs combinaisons de médicaments, y compris des antibiotiques, des antiviraux et des glucocorticoïdes. Certains d’entre eux ont reçu des immunoglobulines intraveineuses ou de l’interféron alpha-2b.

Les dossiers médicaux des 85 patients ont révélé que les symptômes respiratoires peuvent ne se développer qu’une semaine après l’infection. Mais une fois qu’ils le font, la détérioration est rapide:

L’efficacité de médicaments tels que les antiviraux ou les agents immunosuppresseurs contre COVID-19 n’est pas complètement connue. Notre observation la plus importante est peut-être que bien que les symptômes respiratoires ne se développent qu’une semaine après la présentation, une fois qu’ils se produisent, il peut y avoir un déclin rapide, comme l’indique la courte durée entre le moment de l’admission et le décès (6,35 jours en moyenne) dans notre étude .

Les chercheurs ont également noté que les caractéristiques qu’ils avaient identifiées pourraient ne pas être valables pour toutes les régions. Des facteurs comme la génétique et la mutation du virus pourraient modifier le cours des cas mortels dans d’autres domaines.

